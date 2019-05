Le Penová vyhrála volby, ale Salvini vidí věci jinak. Čeká je střet, říká politoložka z Francie | info.cz

Krajně pravicové Národní sdružení opět vyhrálo evropské volby ve Francii. Co byl podle vás rozhodující moment kampaně?

Nemyslím, že by to pro Národní sdružení bylo včera velké vítězství. Když se podíváte na to, jaký měla strana výsledek v minulých volbách v roce 2014 (24,86%) a nyní, nenastal tam nijak závratný růst. Naopak. Samozřejmě, je to nyní první strana ve Francii, ale její podpora se nezvýšila, je spíše stabilní.

Silným tématem kampaně nakonec nebyla migrace, ale ekonomická témata. Marine Le Penová o nich dlouze diskutovala a kampaň vedla v době, v níž probíhala krize okolo žlutých vest. Právě žluté vesty ekonomická témata – zvláště kupní sílu – hodně zpolitizovaly. Le Penová na to hodně vsadila, nedělní výsledky ale ukazují, že její strategie zase až tolik neuspěla.

Když se podíváte na dnešní Národní shromáždění a jeho předchůdce Národní frontu z roku 2014, jak moc se strana změnila? Tedy kromě svého názvu…

Změnila se hodně. V prvním kole prezidentských voleb v roce 2017 dosáhla strana svého vůbec nejlepšího výsledku a kandidátka Národní fronty vůbec poprvé skončila na prvním místě, ale i tak tehdy Marine Le Penová očekávala více. Později došlo k tomu, že se rozhodli odejít dva vůdci stranických frakcí, Marion Maréchal Le Penová a Florian Philippot. Zatímco Marion Maréchal Le Penová se obracela spíše na katolický pravicový elektorát, Florian Philippot zase na levicový elektorát, právě on razil sociální linii strany. Vedení Národního shromáždění, které nyní představuje především Marine Le Penová, není teď příliš silné a není schopné ovládat možné frakce.

Marine Le Penová si jako jedničku kandidátky zvolila mladého straníka Jordana Bardellu. Je první místo v evropských volbách jeho úspěchem, nebo je spíše jedno, kdo stál v čele stranické kandidátky?

Národní sdružení je v některých ohledech strana jako každá jiná – už čtyřicet let se účastní politické soutěže a voleb. Pochopila proto, že aby působila důvěryhodně, musí voličům ukázat i mladé tváře a novou vizáž strany. Častým problémem krajně pravicových stran v Evropě je totiž to, že jen těžko produkují nové vůdce – Národní sdružení proto volbou Bardelly ukazuje, že je schopné si vychovávat nové představitele. V budoucnu uvidíme, zda lídr kandidátky skutečně přinese straně větší dynamiku.

Prezident Emmanuel Macron postavil evropské volby jako souboj proevropských sil s nacionalisty a populisty. Když se ale podíváme na výsledky, zdá se, že tato strategie příliš nefungovala…

Ano. První bylo Národní sdružení, druhá Republika vpřed!, třetí ekologové – tak to skutečně nevypadá jako úspěšná strategie. Macron ale na druhou stranu ani nijak výrazně neprohrál. Jeho strana je už dva roky ve vládě a neztrácí podporu, ta je spíše stabilní. Řekla bych proto, že mu tato strategie nepomohla, ale ani neuškodila.

Upozornila bych ale na dva trendy, které volby ve Francii přinesly – jedním je úspěch zelených a druhým krize konzervativní pravice, Republikánů.

Jaké jsou příčiny volebního fiaska Republikánů? V některých průzkumech měli až 15 procent, nakonec ale dostali jen necelých devět…

Na tuto otázku je teď těžké odpovědět, nejdříve se musíme podívat na to, jak volili lidé v jednotlivých regionech, abychom pochopili, zda byl příčinou neúspěchu přesun voličů například k Národnímu sdružení. Zajímavé mi ale přijde, že když vystupovali Republikáni v televizi, snažili se vždy ukázat jako strana velmi napravo v otázkách migrace a bezpečnosti. Byl to trošku návrat k politice bývalého prezidenta Sarkozyho a jeho Svazu pro lidové hnutí (UMP). Voliči na to ale zjevně neslyšeli.

Myslíte, že Národní sdružení bude v Evropském parlamentu schopné účinné spolupráce s dalšími nacionalistickými stranami?

Národní sdružení v tomto ohledu vsadilo na italskou Ligu Mattea Salviniho a v tuto chvíli velmi úzce spolupracují. To není nic zanedbatelného, protože jde o dvě radikálně populistické strany, které budou mít v europarlamentu nejvíce křesel. Otázkou je, zda budou schopny spolupracovat i ve složitějších otázkách, než je jen uzavření hranic. Například v ekonomické politice se liší. Marine Le Penová je spíše političkou etatistického typu, která usiluje o větší roli státu a větší státní ochranu Francouzů. Salvini to vidí jinak, chce spíše snižování daní a probyznysovou politiku. Tyto ekonomické modely se velmi liší, bude těžké, aby se v Evropském parlamentu shodli.

Jaké mohou být vnitropolitické důsledky prohry vládní strany s lepenovci? V médiích se před volbami spekulovalo o výměně premiéra…

To je složité předvídat, připomněla bych ale, že evropské volby jsou dost specifické, vždyť v nich hlasuje jen každý druhý Francouz. Stále to zůstávají volby, které pro značnou část populace nejsou důležité. Když se dívám na výsledky, kterých dosáhla strana prezidenta a premiéra, myslím, že k velkým změnám není důvod, protože Republika vpřed! žádné obří ztráty neutrpěla. Změna by ale mohla přijít u radikální levice, protože Nepoddajná Francie Jeana-Luka Mélenchona se stala hlavním poraženým těchto voleb. V průzkumech měla někdy až 14 procent, nakonec skončila se šesti procenty. V příštích měsících bychom proto její vývoj měli pozorně sledovat.

Jak hodnotíte výsledek krajně pravicových sil v celé EU?

Myslím, že jejich podpora zůstává stabilní s některými výjimkami: italskou Ligou, maďarským Fideszem a Vlaams Belang v Belgii. Tyto tři strany svoji podporu skutečně výrazně zvýšily. Žádná „černá vlna“ tedy nepřišla.