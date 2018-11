Liberálové vyhynuli. Médiím vládnou levičáci a lidi mají dost korektnosti, tvrdí spisovatel Tenenbom

„Lidé už měli po krk toho, co jim říkají liberální média a liberálové z New Yorku a Kalifornie, a proto si zvolili Donalda Trumpa a stále ho milují,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ spisovatel Tuvia Tenenbom, autor populární knihy o Americe Všechny jejich lži. V USA se podle něj spojily ve vražedné kombinaci „levičáctví a puritánství“ a následovala reakce, která je jednou ze sil držících u Trumpa spolehlivě u moci. Přinášíme druhý díl rozhovoru s autorem izraelského původu dlouhodobě usazeného v USA.

Vůbec jsem se nedivil zvolení Donalda Trumpa, říká Tuvia Tenenbom, když přijde řeč na Spojené státy. „Ještě před tím jsem vydal knihu o Spojených státech, která vyšla v Česku pod názvem Všechny jejich lži, a bylo mi jasné, co lidi vedlo k jeho volbě.“

Amerika je podle Tenenboma problematickou společností, pokryteckou a rasistickou, kde takzvaná velká liberální média říkají lidem, co mají dělat a jak se mají chovat. „Lidé mimo New York a Kalifornii (kde podle spisovatele mají tato média své publikum – pozn. redakce) už mají dost toho, že jim média říkají, co mají dělat, že jim New York a Kalifornie vnucují své hodnoty. Střed Spojených států, venkov a předměstí toho mají dost. Hlasovaly pro Trumpa a stále ho milují,“ vysvětluje Tenenbom.

Mluví také o velké skupině přehlížených Američanů. Trumpova protikandidátka Hillary Clintonová je nazvala „ubožáky“ a liberální média tvrdí, že skočili na lep populistům. „Ale ti lidé to cítí jinak. Nemají rádi stav, kdy se míchá levičáctví a puritánství do jedné třaskavé směsi. Nemají rádi to, co se nazývá politickou korektností, a chtějí mít věci pojmenované pravými jmény.“

Vedlo to nakonec k tomu, že byl zvolen Trump – prostořeký přímý byznysmen, který by ještě před dejme tomu čtyřmi lety mohl zapomenout i na pouhou nominaci na uchazeče o post prezidenta. „Nemohl jste říkat, že saháte ženám na pí*u jako Trump, nebo se chovat jako Trump. Ale lidé, které liberální média označují za 'svedené populisty' či dokonce přímo za populisty už měli dost dosavadního stavu. Už měli dost politické korektnosti. A to stačilo k tomu, aby byl Trump zvolen,“ říká Tenenbom.

Liberální teror?

„Žiju v Americe přes třicet let a viděl jsem nástup těchto takzvaně liberálních idejí, socialismu, nebo jak to chcete nazvat. Liberálové dnes nejsou ti liberálové, co tu bývali,“ vysvětluje Tenenbom, který nedávno navštívil Prahu. „Když jste se před třiceti lety podívali na známý deník The New York Times, na stránku komentářů, byly tam různé texty a různé názory – liberální, konzervativní, centristické. Když se tam podíváte dnes, téměř vždy tam jsou názory progresivních liberálů, což nejsou liberálové. Odpovídá to myšlení levičáka Bernieho Sanderse (nezávislý senátor za stát Vermont, někdejší kandidát na prezidenta – pozn. redakce). A všechny vyznávají ty samé hodnoty,“ dodává Tenenbom.

Podle spisovatele se Amerika velmi změnila. Zatímco dříve příliš neuznávala Evropu, dnes se prý její část snaží evropskou politiku kopírovat. Američané jsou podle něj pokrytečtí. Liberálové tvrdí, že se starají o chudé, ale v Americe se o chudé dle Tenenboma nikdo nestará. Liberálové ani konzervativci prý nechodí do chudých čtvrtí. A ti, co vykládají, že jsou proti rasismu, nemají přátele jiné barvy pleti a nikdy nenavštívili žádného imigranta, ačkoliv bojují za jejich práva – tvrdí s přesvědčením Tenenbom.

„Média jsou ve Spojených státech aktivistická, už neprovádí průzkum věcí, razí jeden názor,“ stěžuje si. „A vše je navíc kombinováno s puritánstvím generace #MeToo,“ dodává a jako příklad uvádí dramatickou nominaci Bretta Kavanaugha na soudce Nejvyššího soudu. „Byl obviněn z toho, že se před desítkami let špatně choval k ženě. Ale ona zpočátku řekla, že si není jistá, zda to byl tehdy skutečně on. Opoziční Demokraté hned požadovali zastavení nominačního procesu. Je to porušení základního konceptu americké ústavy, že každý je nevinen pokud se mu neprokáže vina. Ten už neexistuje,“ rozčiluje se Tenenbom.

Spor o jmenování Kavanaugha, přestože se nakonec stal soudcem Nejvyššího soudu, změnil americkou politiku. Podle Tenenboma je to zatím poslední výhonek puritánství, které brání i tomu, aby se v amerických médiích objevila sprostá slova nebo dokonce ženská prsa. „Už ani v článku o kojení či rakovině prsu nemůže být obrázek s ženskými prsy,“ uvádí jedenašedesátiletý autor.

Omámeni populismem?

„Voliči na to reagovali, ale odpověď takzvaných liberálů byla, že jejich volba je způsobena populismem,“ tvrdí Tenenbom a zdůrazňuje, že Trump byl – přes různé kontroverze a možné ovlivňování voleb – legitimně zvolen.

Za další příklad dává brexit a skutečnost, že ve Velké Británii těsná většina voličů hlasovala pro odchod z Evropské unie. „Ale těm takzvaným liberálům, bojovníkům za demokracii, se nelíbí výsledek, tak změnili jeho označení na populismus. Místo aby říkali 'lid rozhodl, lid se vyslovil', tak tvrdí, že je to hlas populistů. Podívejte se, jak ohýbají jazyk, stali se z nich diktátoři, kteří otrávili náš způsob myšlení,“ hrozí se Tenenbom.

Uvádí také příklad Trumpova předchůdce ve funkci prezidenta Baracka Obamy. Některé jeho sliby a projevy byly prý podobné těm Trumpovým – byly nadnesené, nereálné. Ale nikdo ho neoznačoval za populistu, spíše ho chválili za výborné projevy a dostal Nobelovu cenu míru. „Pak zvítězil ve volbách Trump a pro ty samé lidi je to populista a zasr*ný idiot,“ uvádí spisovatel.

Kde jsou tedy dnes skuteční liberálové, obhájci svobody a volného obchodu? „Už nejsou, zmizeli, žádní nezbyli. Neznám jedinou velkou internetovou zpravodajskou stránku nebo noviny, které by se daly popsat jako takhle liberální,“ uvádí Tenenbom. „Je to tím, že být liberálem je nesmírně tvrdé. Musíte skutečně mít rád všechny lidi, dovolit skutečně každému, aby si říkal, co chce. Respektovat výsledky voleb, i když lidé hlasují pro věci, které se vám nelíbí. Takoví lidé možná existovali do šedesátých let minulého století, ale teď už žádní nejsou, prostě vyhynuli,“ tvrdí spisovatel.