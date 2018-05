Má stovky miliard a vlastní Chelsea, do Británie ale nesmí. Oligarcha Abramovič nedostal vízum

Britské úřady zatím neprodloužily vízum ruskému oligarchovi Romanu Abramovičovi, který vlastní špičkový anglický fotbalový tým Chelsea. Napsal to dnes ruský investigativní portál The Bell s odvoláním na zdroje z miliardářova okolí. Abramovič je podle listu The Sunday Times třináctým nejbohatším obyvatelem Spojeného království s majetkem přes 12 miliard dolarů (asi 261 miliard korun).