Macronovi favorité obsazují vrcholné instituce. I navzdory zažitým pravidlům | info.cz

Právě Paříž patřila k největším zastáncům 65leté ekonomky a uspěla tak na všech frontách. Evropskou komisi povede Němka Ursula von der Leyenová, s jejíž nominací přišel Macron, Evropskou centrální banku bude řídit Francouzka Christine Lagardeová a Evropskou radu rovněž Francií podporovaný Belgičan Charles Michel.

Georgievová ovšem neměla nominaci hned z několika důvodů jistou. Výhrady měli zástupci Švédska a Nizozemska. V tajném hlasování získala hlasy 56 procent členských států reprezentujících 57 procent unijní populace. Pravidla ovšem vyžadují 65procentní podíl populace, tedy výsledek odpovídající kvalifikované většině.

Po dlouhé telefonní diplomacii ale poražený kandidát, bývalý šéf Euroskupiny Nizozemec Jeroen Dijsselbloem, uznal porážku. S jeho kandidaturou měly problém zejména jižní státy EU, jež rozhořčil jeho někdejší výrok o tom, že v době krize utrácely příliš za „likéry a ženy“.

Congratulations, @KGeorgieva on your nomination as Europe’s candidate for Managing Director of the #IMF. You have all of the qualities needed to make an effective contribution to the IMF’s mission. Честито! pic.twitter.com/Chgs3S5U61