„Mají nás za divné lidi.“ Ukrajinský veterán si sáhl na dno, teď pizzou pomáhá ostatním

Od začátku války na Donbasu jich je po celé Ukrajině na 300 tisíc – veteránů, kteří si po návratu z fronty museli odpovědět na otázku jak dál? Mnozí z nich se bezcílně toulají ulicemi, pijí a mají psychické problémy. „Společnost nás bere jako divné lidi. Při hledání práce často jen stačí říct, že jste veterán, a odpověď je 'vyčkejte, ozveme se vám'. Ale už se nikdo neozve,“ vysvětluje pro INFO.CZ třiadvacetiletý Leonid Ostalcev, který se to rozhodl změnit. „Chci tenhle stereotyp, že jde o divné lidi s psychickými problémy, zničit a ukázat, že můžou normálně pracovat,“ říká. A prostřednictvím podniku Pizza Veterano se mu to daří.

Ostalcev, sporý chlapík s plnovousem a majitel kyjevské pizzerie, nezastírá, že mnozí veteráni skutečně mají problémy. Cítí se dobře hlavně mezi svými, ostatně v Pizzerii Veterano se část z nich schází. S Leonidem si u cigarety v průjezdu podávají ruku jeho spolubojovníci a nabízí si navzájem tabák. „Někteří nevědí, co dělat po válce, kam jít. Někteří se vrátí do původní práce a pohádají se se svými šéfy. Část žádnou práci nenajde. Někteří skutečně mají psychické problémy,“ vypráví Leonid u stolu, pod jehož sklem jsou vystřílené nábojnice z konfliktu na Donbase. „Nemůžu mluvit za ostatní, ale pro mě osobně byly největší problémy s penězi. Pak to bylo začlenění se do společnosti – například včetně toho, že si člověk musí zvyknout zase platit účty. A taky chybějící psychologická pomoc,“ dodává.

Na bojiště na východě Ukrajiny odešel už v roce 2014. Říká, že to cítil jako povinnost vůči vlasti. I dnes mu ale dělá potíže vysvětlil nevojákovi, jak to tam vlastně vypadalo: Strašidelné, krvavé, jako ve filmu, i když ne tak úplně, popisuje mi své dojmy a ukazuje místnost plnou fotografií členů své jednotky.

Pak přišel rok 2015, Leonid se vrátil domů a jako mnozí nevěděl, co dělat. Neměl peníze, manželka byla těhotná a on měl jen zkušenost s prací kuchaře v pizzerii. Nakonec se rozhodl založit vlastní podnik. A povedlo se. „Obešel jsem dvacet investorů a dvacátý první mi dal peníze. Trvalo mi to rok a půl,“ říká. Z podzemní špeluňky se nakonec vypracoval k bistru na dobré adrese a pak si otevřel ještě jednu provozovnu. Pomohla reklama na sociálních sítích a netradiční příběh, kdy veteránská pizzerie pomáhá dalším veteránům. Leonid pro ně zaměstnává i vlastní psycholožku.

Jen asi polovina z obsluhy jsou ale veteráni. Fousatí číšníci se mísí s mladými servírkami. „Je to záměr,“ vysvětluje mi majitel u šálku kávy vedle latinského hesla „Chceš-li mír, připravuj se na válku“. „Chci ukázat, že jsme prima lidi a můžeme dobře pracovat. Zároveň nechci, abychom byli uzavřená kasta. Kdokoli sem může přijít a podívat se, že to funguje,“ říká Leonid, který poté, co se úspěšně postavil na vlastní nohy, překonal i problémy v manželství.

Dnes zaměstnává 160 lidí, z toho polovinu veteránů. Kromě pizzerií, provozuje pod značkou Veterano i 18 kaváren, taxislužbu, ochranku a jako Veterano Energy staví solární elektrárny. Část kaváren a pizzerií jsou franšízy. „Nikdy jsem nechtěl mít velký byznys, každá franšíza vznikla tak, že za mnou někdo přišel a řekl: Chci si otevřít podnik, chci používat vaši značku a dodržovat vaše principy. Ty jsou jednoduché: nikdo nic nedluží a když něco vyděláš, pomoz ostatním,“ říká. Část zisku jde na děti padlých vojáků.

Navrátilci z války to nemají lehké nikde na světě. Návrat do normálního života bez vojenského drilu je těžký a na Ukrajině to platí o to víc, že doteď neexistuje státní podpora pro veterány. Leonid, který o sobě říká, že na podnikání má rozhodně větší talent než na válčení, proto apeluje na další veterány, aby se nenechali semlít depresemi a zkusili si taky sami zařídit vlastní budoucnost. „Zkuste otevřít svůj vlastní byznys. Jděte na školení, jak to udělat. Pokud máte psychické problémy, vyhledejte odbornou pomoc a hlavně skutečně k psychologovi choďte. A mluvte s ostatními veterány, to pomáhá,“ říká a odbíhá řídit svůj podnik.