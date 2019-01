Mayová čelí rebelii. Ministři jí kvůli neřízenému brexitu vyhrožují odchodem z vlády

Britská premiérka Theresa Mayová čelí kvůli přibližující se hrozbě neřízeného brexitu možné rebelii mezi vlasntími ministry. Skupina členů jejího kabinetu podle listu The Daily Telegraph hrozí opuštěním vlády a podobně jako opoziční labouristé požaduje, aby Mayová vyloučila, že Británie na konci března odejde z Evropské unie bez dohody.

Mayová a její vláda dnes pokračují v jednání o východisku z patové situace, do níž se britští politici dostali po úterním drtivém odmítnutí brexitové dohody parlamentem. Premiérka předloží poslancům nové usnesení s návrhem dalšího postupu v pondělí, předtím však chce znát názory ostatních stran. Corbyn se s ní odmítá sejít do chvíle, než se Mayová zaváže k tomu, že nedopustí brexit bez schválené dohody, který by podle něj i dalších politiků měl pro Brity katastrofální následky. Premiérka však vzkázala, že tento požadavek splnit nemůže, ačkoli se snaží divokému brexitu vyhnout ze všech sil.

Podle konzervativního deníku jednala v sídle premiérky skupina pěti ministrů, kteří požadovali, aby se premiérka zavázala k téže věci. Celkem jsou podle listu připraveny opustit vládu dvě desítky ministrů a dalších činitelů.

„Myslím, že premiérka bude pod velkým tlakem, aby v této věci nechala ministrům volnou ruku při hlasování,“ řekl listu jeden z nejmenovaných členů vlády s odkazem na očekávané parlamentní hlasování, při němž by se na konci ledna mělo rozhodovat o nejbližších brexitových krocích.