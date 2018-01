Merkelová ví, že se její čas chýlí ke konci. Německo za ni ale zatím nemá náhradu, říká expert

Pokles popularity Angely Merkelové naznačuje i výsledek průzkumu institutu YouGov, který vyšel koncem loňského roku. V něm se 47 procent respondentů – tedy téměř každý druhý – vyslovilo pro to, aby Merkelová opustila kancléřský úřad předčasně. V říjnu přitom pro tuto variantu pomyslně zvedlo ruku jen 36 procent Němců. Klesající obliba německé kancléřky proto nejde přehlédnout.

„Z průzkumů je dobře vidět, že Angela Merkelová jako politický lídr je za svým zenitem, ale to ještě neznamená, že za ni má německá politika náhradu,“ komentuje nahnutý osud Merkelové odborník z Ústavu mezinárodních vztahů (ÚMV) Vladimír Handl.

Čtvrteční průzkum listu Die Welt a rozhlasu ARD ale pro německou kancléřku nevyznívá tak špatně, jak by se mohlo na první pohled zdát – 67 procent lidí sice uvedlo, že už není tak silnou vůdkyní, jako bývala, 65 procent Němců ale zároveň věří, že je stále „dobrou kancléřkou“. Důvodem tohoto vnitřního rozkolu může být to, že si obyvatelé Německa na jejím místě stále nedokáží představit někoho jiného.

„Ona je výborný manažer každodenní agendy i krizových situací, ale určitá únava z jejího stylu tu beze sporu je. Pokud by se objevil nějaký strhující lídr, tak by měl zřejmě velkou podporu. Ale tato situace zatím nenastala,“ tvrdí Handl. Dvě nejsilnější strany v zemi – konzervativní unie (CDU/CSU) ani sociální demokraté (SPD) – totiž zatím nedokázaly najít člověka, který by dokázal Merkelovou nahradit.

„CDU ani SPD nevygenerovaly žádné jiné vedoucí představitele, kteří by uchvátili zásadní pozornost německé společnosti. To je proces, který teprve probíhá a nebude to podle mě hned. Myslím si, že Angela Merkelová si je vědomá toho, že se její čas na špici Německa chýlí ke konci. Ale je dobré zmínit, že tohle ona cítila, už když šla loni do voleb. Rozmýšlela se dlouho, jestli do toho boje půjde. To, že do voleb šla, bylo známkou toho, že CDU neměla žádnou alternativu,“ vysvětluje Handl.

Silným protivníkem pro ni ještě před volbami byl Martin Schulz z SPD, ani tak se ale na Merkelovou nedotáhl, a po zářijových volbách tak počtvrté usedla do křesla německé kancléřky. „Její styl je uznávaný, obdivovaný a má podporu. Ona představuje tu německou snahu o stabilitu a dobrou správu věcí veřejných,“ popisuje důvody dlouhodobého úspěchu Merkelové Handl.

Ani ty nejsilnější argumenty jejích příznivců ale nemusí do budoucna stačit. Už dnes lidé v Německu volají po tom, aby se osobnosti na vedoucích postech strany CDU obměnily – ve včerejším průzkumu se pro to vyslovily tři čtvrtiny Němců. Že je potřeba za sebe v CDU hledat náhradu, si zřejmě uvědomuje i sama Merkelová. „I ona bude v nejbližší době pracovat na tom, aby nějaký následník v té straně vyprofiloval, což se dá čekat i u SPD,“ říká odborník ÚMV.

Osud Merkelové závisí na velké koalici

Na výsledcích průzkumů veřejného mínění, podle kterých by část Německa Merkelovou nejraději hodila do starého železa, se výrazně podepsal výsledek zářijových voleb a krach povolebních jednání. Do Bundestagu se dostalo sedm politických stran včetně Svobodné demokratické strany (FDP), která se do německého parlamentu vrátila po čtyřech letech. Rozložení politických sil se tak po volbách změnilo.

„Tato situace přinesla určitou míru znejistění a Německo pro tuto dobu potřebuje nejen stabilizátora, ale hlavně výraznou osobnost, která umí vést lidi. To ale není její styl. Ona dělá kompromisy, ale aby přímo vedla lidi, v tom není její síla. CDU/CSU pod jejím vedením ztratila osm procent, což je velké oslabení a ona ho neuměla správně lidem vysvětlit. Nezazněla tam výzva k pochopení, že ta ztráta znamená změnu a je třeba změnit i politiku, což byla chyba,“ vysvětluje Handl.

Angele Merkelové se následně nepodařilo vyjednat tzv. jamajskou koalici – tedy stran CDU/CSU, FDP a Zelených – a pětitýdenní rozhovory skončily fiaskem. „Jednání byla zinscenovaná tak, že běží jako po másle a pak to najednou nedopadlo. To pro Merkelovou byla velká porážka v očích veřejnosti, která znamenala její další oslabení,“ tvrdí odborník z ÚMV.

Naději na vznik nové německé vlády tak dnes přináší hlavně jednání se sociálními demokraty, kteří po v reakci na rekordně nízký zisk ve volbách původně oznámili odchod do opozice. Po tom, co rozhovory o jamajské koalici ztroskotaly, ale strana SPD přistoupila na možnost obnovení takzvané velké koalice s CDU/CSU, která vládla v minulém období.

„Boj o velkou koalici je pro Merkelovou velice důležitý moment, kdy potřebuje být úspěšná, vytvořit koalici a odvrátit nové volby. Ty by pro CDU ani CSU nebyly příjemné a navíc nevíme, zda by CDU Merkelovou znovu navrhla jako vedoucí kandidátku. Na výsledku těchto jednání jí proto bude hodně záležet. Velká koalice je totiž jedna z posledních možností, jak pokračovat ve své dráze. Myslím ale, že i ona ví, že to její období končí a to mezidobí, ve kterém by to předala někomu jinému, není vyloučená varianta,“ uzavírá Handl.