Místo teroristů Čína. USA chtějí, aby se NATO zaměřilo na hrozby z Pekingu | info.cz

Plán Spojených států vychází z posunu priorit administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Ten během svého více než dvouletého působení ve funkci dává najevo, že Čínu považuje za největší riziko pro americkou bezpečnost i ekonomiku. Trump například zavedl cla na dovoz některého zboží z asijské země a úřady varují před rizikem, že Číňané zneužijí technologie svých firem ke kyberšpionáži.

Trump by proto rád viděl, aby se na Čínu kromě USA zaměřili i další spojenci v NATO. Podle listu Foreign Policy, jenž mluvil přímo s americkými představiteli, nechtějí Spojené státy tlačit partnery do konfrontace s Pekingem. Řeč je spíše o opatrnosti a aliančních debatách. Základní myšlenka zní, že Čína sice není přímou vojenskou hrozbou pro NATO, ale existuje řada prvků, na něž by se měla aliance soustředit.

Z plánů administrativy je zřejmé, že se USA odklání od boje proti mezinárodnímu terorismu a svoji pozornost hodlají více zaměřit na souboj velmocí, mezi něž kromě Číny počítají také Rusko. Vyplývá to též z loňské národně bezpečnostní strategie, která nastínila priority Washingtonu pro další roky.

V případě Číny směřují americké pohledy především do technologického segmentu. Ministr zahraničí Mike Pompeo označil za příklad maskování geopolitických zájmů Pekingu společnost Huawei. Tu americké zpravodajské služby dlouhodobě označují jako riziko pro americkou národní bezpečnost. V prosinci před hrozbou kybernetické špionáže prostřednictvím jejích technologií varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Huawei nařčení odmítá s tvrzením, že jsou jen prostředkem konkurenčního boje amerických firem.

Že se NATO čínských technologií obává, dokládá i jeho činnost. Aliance se snaží ochránit své základny a další instalace před kybernetickými útoky. Naráží ale na problém, že řada sítí, na nichž závisí komunikace mezi spojenci, je ve správě národních států. Ne všichni přitom berou potenciální rizika stejně vážně, což celý systém činí zranitelným.

I proto by teď Američané rádi začali vést debatu na alianční úrovni. Administrativa by navíc mohla zapojením NATO částečně řešit nepříliš stabilní situaci v Pacifiku. V případě, že by došlo k otevřenému konfliktu s Čínou, nemůže se Washington na rozdíl od evropských zemí spolehnout na podporu asijských spojenců. „Japonsko nebo Indie mají v Jihočínském moři své zájmy, ale to stěží zaručuje jejich účast ve válce,“ vysvětluje v magazínu National Interest externí profesor US Army War College Robert Farley.

Vedení NATO se k americkému nápadu zaměřit pozornost na Čínu zatím nestaví zcela odmítavě. Jeho generální tajemník Jens Stoltenberg před měsícem na bezpečnostní konferenci v Německu připustil možný dialog s Čínou, zároveň ale dodal, že některé její kroky jsou výzvou. Zmínil třeba stavbu sítí 5. generace, na níž se hodlá podílet Huawei, a kterou USA vnímají z výše uvedených důvodů jako riskantní.

Mezi evropskými partnery v NATO ale panuje spíše skepse. Část zemí, například Německo nebo Velká Británie, se nedomnívá, že Huawei představuje tak vážnou hrozbu, jak tvrdí Američané. Zástupci dalších států zase mají pocit, že aliance není vhodnou platformou pro podobné debaty. „Čína může představovat hrozbu pro NATO, ale to neznamená, že bychom na ni měli prostřednictvím NATO odpovídat,“ cituje Foreign Policy nejmenovaného evropského představitele, jenž s listem mluvil pod příslibem anonymity.