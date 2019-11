Mladé demonstranty podpořil nejvyšší duchovní, spolu sesadili premiéra. Změní i celý Irák? | info.cz

Bylo to rychlé. Tento pátek (29. listopadu) se věřící jako obvykle sešli k hlavní modlitbě týdně. A v otevřeném dopise od hlavního šíitského duchovního v Iráku se dozvěděli zhruba toto: nikdo nemá právo poroučet Iráčanům, ani přátelé z Íránu. Nikdo proto Bagdádu nebude přikazovat, jak má vládnout. Alí Sistání podle webu Arab News také vyzval poslance, aby zvážili podporu nynější vládě. Reakce přišla takřka okamžitě: předseda vlády Mahdí oznámil, že parlamentu předá svoji rezignaci.

Protestující tuto novinu vnímají jako vítězství, i když krapet paradoxní. Demonstrují totiž právě proti sektářské politice, která je založena na náboženské příslušnosti, konexích a protřelosti toho kterého politika, nikoli na jeho schopnostech. Přitom to byla až výzva nejvyšší šíitské autority, která přiměla šéfa kabinetu k odchodu. Radost organizátoři opozičních akcí přesto neskrývali. „Je to první krok na cestě k vítězství nad zkorumpovanou, sektářskou a vůbec zločinnou vládou,“ uvedla pro televizi Al-Džazíra Janar Mohamedová z Irácké organizace pro ženskou svobodu. Podle ní však protesty rozhodně nekončí, neboť požadavky protestujících Iráčanů ještě zdaleka nejsou naplněny – pouliční opozici nejde o nic méně než o proměnu celého politického systému.

Ten je nyní nastaven tak, že vyvažuje politické zastoupení hlavních iráckých komunit: nejpočetnějších šíitů, rovněž arabských sunnitů a Kurdů. (Posledně jmenovaní jsou sice ve své většině sunnitskými muslimy, jejich etnická identita ovšem nad tou náboženskou dominuje.) Ústava, která vznikla po americkém vojenském vstupu do země (2003), sice nedefinuje, kdo bude jaký post zastávat, podle zavedeného zvyku je ale předsedou vlády šíita, prezidentem Kurd a šéfem parlamentu sunnita. Což dávalo i politický smysl, neboť Iráčané dosud volili podle sektářského klíče a šíitské strany vyhrávaly. „Posty na ministerstvech jejich šéfové obsazovali takřka výhradně podle náboženské příslušnosti, což vedlo k tomu, že stranická a náboženská loajalita vítězila nad talentem,“ píše deník Financial Times.

To ale hodlají mladí Iráčané změnit. I proto, že sektářských otřesů a krveprolití jejich země zažila v posledních desetiletích více než dost. Kurdové obývající sever Iráku si autonomii vydobyli za cenu značných obětí. Co se arabských obyvatel týče, po roce 2003 si šíité, vedení svými nejradikálnějšími představiteli, vyřizovali účty se sunnity, z nichž pocházel diktátor (a urputný nepřítel všeho šíitského) Saddám Husajn. Účelová ostrakizace celé části společnosti významně napomohla k vzestupu extremistického Islámského státu, který šíity nemilosrdně (a fyzicky) likvidoval. Boj s těmito sunnitskými radikály však ještě více vychýlil kyvadlo moci směrem k šíitům, kteří si na obranu proti IS vytvořili milice zhusta vyzbrojené a vycvičené Íránem. Ten se považuje za globálního patrona všeho šíitského. Mnohé irácké politiky této víry si proto ochočil a v jistém smyslu tak Bagdádu spoluvládne.

„Nerespektují nás. Chovají se, jako by oni byli pány této země a my byli jejich sluhové. Mám dojem, že íránská ambasáda kontroluje naší vládu a ta zase zasahuje proti protestům. Chci, aby Íránci odešli,“ uvedl pro agenturu AP irácký demonstrant Hasanaj Alí, kterého místní reportér zpovídal přímo během protestů proti Teheránu. Mimochodem, za hranicemi byli jistě zděšeni obrazy z iráckých ulic, na kterých aktivisté vztekle i pohrdavě dupou po obrazech íránských předáků, nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího nevyjímaje.

