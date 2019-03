ANALÝZA: Muellerova zpráva je Trumpovo vítězství. Vyhne se impeachmentu, odpůrci ale chystají nový úder | info.cz

Bylo to takřka 48 hodin netrpělivého čekání na konkrétní informace z Muellerovy zprávy. Když v pátek večer ministr spravedlnosti William Barr oznámil, že vyšetřování skončilo a on má v rukou zřejmě nejdůležitější dokument tohoto volebního období, demokraté spustili obrovský tlak, aby informace, které obsahuje, ministr co nejdříve zveřejnil.

Barr tak částečně učinil v neděli odpoledne amerického (večer středoevropského) času, kdy poslal zákonodárcům dopis, v němž shrnuje Muellerovu práci.

Výsledek? Prezident se vědomě nedopustil konspirace s Ruskem, stejně jako členové jeho týmu. Slovo „vědomě“ je v tomto případě spíše detailem. Nevědomá souhra s Moskvou by se našla v řadě jeho neobratných výroků. Nevhodná prohlášení ale sama o sobě nejsou kriminální činností.

V druhém případě, maření spravedlnosti, Mueller nenašel dostatek důkazů, které by prokazatelně usvědčovaly prezidenta z trestného činu. Zároveň jej ale neočistil.

Mueller toto konstatoval po trpělivém téměř dva roky trvajícím vyšetřování. V jeho rámci svědčilo asi 500 svědků, Mueller provedl více než 2800 předvolání, spolupracoval s 19 právníky a týmem zhruba 40 agentů FBI. K tomu si ve stovkách dalších případů zažádal o dokumenty, jež mu umožnily lépe porozumět situaci. Závěry založené na takto silných podkladech bude velice složité zpochybňovat, zvláště když to byli demokraté, kteří Muellerovu práci obhajovali.

Trump vyhrál, demokraté nedostali munici

Ve zkratce tedy jde o jasné vítězství prezidenta. Trump vyšetřování od začátku zpochybňoval, označoval jej za hon na čarodějnice a neváhal se kvůli němu rozkmotřit s exministrem spravedlnosti Jeffem Sessionsem, jenž šéfa Bílého domu podporoval ještě během volební kampaně. Vadilo mu, že se Sessions vzdal dohledu nad Muellerovou prací, aby předešel nařčení ze střetu zájmů.

„Zjištění jsou totálním a úplným očištěním prezidenta Spojených států,“ napsala na Twitter krátce po oznámení závěrů mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Prezidentův syn Donald Trump junior, jenž byl z koluze také podezřelý, se navezl do médií, která podle něj šířila konspirační teorie, jež vyšetřování vyvrátilo. Prezidentův právník Rudy Giuliani označil výsledek za lepší, než očekával.

The Special Counsel did not find any collusion and did not find any obstruction. AG Barr and DAG Rosenstein further determined there was no obstruction. The findings of the Department of Justice are a total and complete exoneration of the President of the United States.” — Sarah Sanders (@PressSec) 24. března 2019

Trump senior se po dvou dnech mlčení vyjádřil na sociální síti stručně: „Žádná koluze, žádné maření a úplné zproštění. Udržme Ameriku skvělou,“ napsal Trump. „Po dlouhém vyšetřování, poté, co řada lidí byla velice těžce zraněna, bylo oznámeno, že nebyla žádná koluze – ta nejbláznivější věc, jakou jsem kdy slyšel,“ uvedl následně před odletem z letního floridského sídla Mar-a-Lago zpět do Washingtonu.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. března 2019

Změna tónu Bílého domu je na místě. Po neděli je jasné, že USA nečeká opakování kauzy Watergate, k níž bylo současné vyšetřování často přirovnáváno. Demokraté dokonce nezískali ani tolik munice, kolik měli republikáni, když se v 90. letech neúspěšně rozhodli odvolat Billa Clintona poté, co pod přísahou lhal o svém poměru s Monikou Lewinskou.

Přesto není bitva kolem Muellerova vyšetřování zdaleka u konce. Můžeme očekávat, že potrvá minimálně do listopadu příštího roku, kdy Američané rozhodnou, zda si Trumpa přejí v Bílém domě i na další čtyři roky.

Bitva o zprávu pokračuje

První boj se už strhl kolem samotné zprávy. Demokraté dali najevo, že jim zdaleka nestačí informace zprostředkované ministrem spravedlnosti, ale chtějí číst celou zprávu jako takovou. Ve společném prohlášení vyzvali k okamžitému zveřejnění zprávy předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová a šéf senátní menšiny Chuck Schumer.

„Muellerova zpráva musí být zveřejněna, podklady k vyšetřování by měly být předány Kongresu a Barr musí svědčit. Tak vypadá transparentnost. Krátký dopis od Trumpem vybraného ministra spravedlnosti je nedostatečný,“ napsala na Twitter senátorka a prezidentská kandidátka Kamala Harrisová.

The Mueller report needs to be made public, the underlying investigative materials should be handed over to Congress, and Barr must testify. That is what transparency looks like. A short letter from Trump's hand-picked Attorney General is not sufficient. — Kamala Harris (@KamalaHarris) 24. března 2019

Barr ale v dopise upozornil, že ne vše může publikovat veřejně. Zpráva podle jeho vyjádření může obsahovat materiály, jejichž zveřejnění je omezeno zákonem. „Harmonogram zpracování zprávy částečně závisí na tom, jak rychle ministerstvo zvládne rozpoznat tyto materiály, které ze zákona nemohou být veřejné,“ napsal v dopise adresovaném zákonodárcům Barr.

Demokraté ale budou chtít slyšet od Barra daleko více. Kromě Harrisové už jeho předvolání před sněmovní výbor oznámil i předseda výboru pro spravedlnost Jerrold Nadler. Barr by podle něj měl vypovídat „v blízké budoucnosti“.

In light of the very concerning discrepancies and final decision making at the Justice Department following the Special Counsel report, where Mueller did not exonerate the President, we will be calling Attorney General Barr in to testify before @HouseJudiciary in the near future. — (((Rep. Nadler))) (@RepJerryNadler) 24. března 2019

Vyšetřování až do voleb

Dalším možným záchytným bodem pro Trumpovy oponenty je nejasný závěr ohledně maření spravedlnosti. Mueller neřekl ani tak, ani tak. Konstatoval, že nenašel dostatek důkazů, které by prezidenta usvědčovaly z trestného činu, zároveň jej ale zcela neočistil.

Trump se může opřít nikoli o stanovisko Roberta Muellera, ale ministerstva spravedlnosti, na němž vyšetřovatel nechal rozhodnutí o dalším osudu v této věci. „Po prozkoumání závěrečné zprávy zvláštního vyšetřovatele v těchto věcech, konzultacích s ministerskými úředníky zahrnující i kancelář právního poradce a aplikovaní principů stíhání, jsme – náměstek Rod Rosenstein a já – dospěli k závěru, že důkazy nejsou dostatečné, abychom potvrdili, že prezident mařil spravedlnost,“ napsal Barr s tím, že nepřihlíželi k právním sporům, zda může být úřadující prezident obviněný.

Právě podezření z maření spravedlnosti přitom Muellerovo vyšetřování odstartovalo. Tým vznikl poté, co Trump v květnu 2017 propustil tehdejšího šéfa FBI Jamese Comeyho. Ten následně tvrdil, že po něm Trump požadoval závazek loajality a chtěl, aby FBI nevyšetřovala jeho bývalého poradce Michaela Flynna, jenž v Bílém domě skončil kvůli nepřiznaným kontaktům s Rusy. Flynn nyní čeká na vynesení trestu za lhaní vyšetřovatelům.

Je ale pravděpodobné, že demokratům výše uvedené vysvětlení stačit nebude. Většina ve Sněmovně reprezentantů jim umožní pokračovat v dalším vyšetřování nezávislém na FBI a Muellerově týmu. Vše se tak přesune ještě více z roviny nezávislého prověřování do sféry politického boje. Dá se čekat, že snaha zjistit jakékoli další informace, které by ukazovaly prezidenta v negativním světle, potrvá až do prezidentských voleb. Není dokonce vyloučené, že demokraté si kromě Barra zkusí předvolat i vyšetřovatele Muellera.

Impeachment nebude

Co je po tomto víkendu naopak ještě méně reálné než dosud, je Trumpovo odvolání z funkce. Demokraté sice mohou impeachment spustit, ale nemají potřebné hlasy, kterými by prezidenta skutečně sesadili. Senát, který má v procesu konečné slovo, je ovládaný republikány. Těm přitom tato zpráva nedává žádné důvody, aby se postavili proti vlastnímu člověku v Bílém domě.

Dokládá to i vyjadřování republikánů. Muellerovo vyšetřování ocenili, zároveň ale řekli, že je potřeba se posunout dál. „Skvělý den pro vládu práva. Skvělý den pro prezidenta Trumpa a jeho tým. Žádná koluze, žádné maření spravedlnosti,“ pravil senátor Lindsey Graham, jenž patří mezi prezidentovy spojence v horní komoře a byl jedním z adresátů Barrova dopisu.

I have just received topline findings from Attorney General Barr.



Good day for the rule of law.



Great day for President Trump and his team.



No collusion and no obstruction.



The cloud hanging over President Trump has been removed by this report. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 24. března 2019

Ani senátorka Susan Collinsová, jež má k šéfovi Bílého domu značně rezervovanější vztah, po přečtení Barrova dopisu nemluvila jinak. „Rusko je zlým hráčem s temnými záměry, ale neexistuje žádný důkaz, že by kompromitovali kandidáta na prezidentský úřad,“ prohlásila Collinsová.

Pokus sesadit prezidenta by se tak mohl naopak obrátit proti demokratům, kteří pochopitelně pomýšlejí na porážku Trumpa v nadcházejících volbách. Že nechtějí popudit voliče ukvapeným odvoláváním bez reálné šance na úspěch, naznačila v minulých dnech i Pelosiová. „Přemýšlela jsem o tom a impeachment příliš štěpí zemi (...). Nemyslím si, že bychom se měli vydat touto cestou,“ uvedla a řada demokratů s ní souhlasí.

Kreml dezinformoval a kradl e-maily

Závěr Muellerova vyšetřování má ale ještě jeden rozměr, který by neměl zapadnout. Zvláštní vyšetřovatel znovu potvrdil, že Rusko skutečně ovlivňovalo prezidentské volby v roce 2016. Hovoří dokonce o osobách napojených na ruskou vládu. Kreml přitom dosud svoji aktivní roli odmítal. Připouštěl maximálně soukromou činnost ruských hackerů.

Mueller shledal ruské zásahy ve dvou oblastech. První bylo šíření dezinformací a operace na sociálních sítích, „jejichž cílem bylo rozsévat společenské neshody“. Na pokusech se měla podílet ruská Agentura pro výzkum internetu, jež je celosvětově známá jako trollí farma Kremlu. Provozuje ji firma oligarchy Jevgenije Prigožina, jenž má blízké vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Druhou záležitostí, kterou Mueller zmiňuje, byly hackerské útoky „určené k shromažďování a šíření informací za účelem ovlivnění voleb“. FBI konstatovala, že se Kremlu podařilo získat e-maily z počítačů kampaně Hillary Clintonové a orgánů Demokratické strany. Šířit se měly prostřednictvím různých zprostředkovatelů, mezi nimiž byl i portál WikiLeaks.

Mueller tak potvrdil dřívější zjištění médií, která ruské aktivity rozplétala už během kampaně a pokračovala v tom i po prezidentských volbách. Na rozdíl od lidí z Trumpova týmu Mueller kvůli hackerským útokům a zásahům do voleb v minulosti obvinil 12 ruských agentů a 13 dalších občanů Ruské federace.