„Naše tělo, naše volba.“ Potraty dělí Ameriku. Demokraté už spřádají plány, jak obejít restrikce | info.cz

Tisíce lidí napříč USA v úterý demonstrovaly proti zákonům, které v několika amerických státech omezují ženám možnost jít na potrat. Demokraté už dokonce vymýšlí plán, jak právo na potrat ochránit v případě, že by Nejvyšší soud přehodnotil svůj dřívější verdikt, jímž jej zaručil. Zásadní téma je to i pro prezidentské kandidáty.

„Naše tělo, naše volba.“ „Zachovejte potraty bezpečné a legální.“ Tisíce lidí v amerických městech držely v úterý transparenty s podobnými slogany. Převážně ženy vyšly do ulic poté, co některé americké státy omezily možnost interrupce. Alabama úplně vyjma případů, kdy těhotenství ohrožuje život matky, další snížily hranici pro legální potrat z 12. na 6. týden těhotenství.

Demonstrace ale nejsou jedinou formou odporu. Přísnější republikány prosazené zákony nejspíše poputují k soudům. Otázka je, zda až k Nejvyššímu soudu, který by následně rozhodoval, zda zachová precedent z případu Roeová vs. Wade. Právě ten v 70. letech zaručil právo na potrat do 12. týdne těhotenství na celém území USA. Do té doby bylo rozhodnutí na jednotlivých státech.

Od symbolů k činům

Demokraté navíc vymýšlejí strategii, která by měla zajistit možnost potratů i v případě, že konzervativní většina u nynějšího Nejvyššího soudu rozhodne o zrušení precedentu. Některé státy, v nichž mají liberálové většinu, už dokonce přišly s vlastními návrhy, které potratovou legislativu upravují.

Oscilují od symbolických deklarací po konkrétní legislativní úpravy. Guvernér Michiganu Gretchen Whitmer slíbil, že bude vetovat návrhy, které mu pošle republikány ovládaný státní senát, a budou omezovat právo na potraty ve druhém trimestru. Veto protipotratových snah slíbil i další demokratický guvernér Tony Evers z Wisconsinu.

„Neměli bychom omezovat práva žen dělat rozhodnutí týkající se péče o jejich zdraví,“ napsal Evers na Twitteru a přidal hashtag #StopTheBans, čímž se virtuálně přidal k protestujícím, kteří v úterý vyšli do ulic.

Legislativní změny přijala třeba Nevada, která z informací, jež musí lékař před interrupcí s ženou probrat, vyřadila emocionální důsledky procedury. Asi nejdále ale zašel Vermont, kde demokratická většina zákonodárců poslala republikánskému guvernérovi na stůl návrh, který místní vládě zakazuje, aby v případě zrušení precedentu Nejvyššího soudu přistoupila k regulaci potratů.

„Kvůli tomu, s čím se nyní musíme v této zemi vypořádávat, když přijde na právo na potrat, potřebujeme krátkodobý i dlouhodobý plán, který pomůže a podpoří obyvatele Vermontu,“ prohlásila šéfka státní sněmovní většiny Jill Krowinskiová.

Ústavní právo na potrat

Vermont je v tomto ohledu specifickým státem. V sociálních otázkách zůstává liberální, přestože se v jeho čele střídají demokratičtí i republikánští guvernéři. I ten současný, republikán Phil Scott, během svého prvního funkčního období spolupracoval s demokraty například na zpřísnění legislativy týkající se držení zbraní, tedy věci, která je většině jeho spolustraníků proti srsti. Scott také hájí právo na potrat.

Přesto se ve Vermontu najdou lidé, kteří návrh kritizují. Římskokatolický biskup Christopher Coyne tvrdí, že návrh je horší než precedent Nejvyššího soudu, protože zaručuje právo na potrat v jakékoli fázi těhotenství.

Snaha Vermontu ale nemusí znamenat definitivní jistotu, že potraty ve státě zůstanou legální. Pokud by padl precedent, zákon by mohl být kdykoli změněn novou většinou zákonodárců. I proto demokraté touží po stabilnějším řešení. Legální přerušení těhotenství chtějí dostat též do státní ústavy.

Potraty řeší i prezidentské naděje

Demokraté navíc chtějí, aby potraty do budoucna neumožňoval rozsudek Nejvyššího soudu, ale federální zákon. Nápad rezonuje i mezi prezidentskými kandidáty. Podpořily jej například senátorky Elizabeth Warrenová nebo Kamala Harrisová, senátor Bernie Sanders a také favorit primárek a někdejší viceprezident Joe Biden.

U Bidena přitom podpora nebyla samozřejmá. Sám se netají příslušností v římskokatolické církvi a jako senátor tvrdil, že Nejvyšší soud zašel v případu Roeová vs. Wade příliš daleko. Postupně se ale zařadil do demokratického mainstreamu a nyní prohlásil, že „pokud by to bylo nezbytné, měl by potraty povolit federální zákon“.

S nejambicióznějším plánem mezi demokratickými prezidentskými nadějemi přišel Beto O´Rourke. Podle mladého texaského politika, jenž se na podzim neúspěšně ucházel o senátorské křeslo, by se do boje za práva žen na potrat měly zapojit všechny složky státní moci.

V rozhovoru pro CNN řekl, že jako prezident by na post soudců Nejvyššího soudu nominoval jen lidi, kteří by současný precedent nechtěli měnit, v Kongresu chce vyjednat zákony bránící státům omezit možnost podstoupit interrupci a systém všeobecného zdravotního pojištění by měl lidem proplácet nejen potraty, ale i antikoncepci. O´Rourke by si také vybral ministra spravedlnosti, který by potraty hájil.

O´Rourke by ale na část svých plánů potřeboval kromě změny v Bílém domě i jiné obsazení obou komor Kongresu. Při současné republikánské většině v Senátu by jeho návrhy neměly šanci projít.