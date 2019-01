Naše zloba se změní v nenávist, varují „žluté vesty“ Macrona. Znovu se šikují k protestům

„Zloba se přemění v nenávist, jestli budete z vašeho piedestalu i nadále považovat obyčejné občany za žebráky a lidi, kteří nejsou ničím,“ píše se v otevřeném dopise francouzskému prezidentovi. Celý jeho text zveřejnilo hnutí žlutých vest ve čtvrtek na facebookové stránce nazvané La France en colère (Rozzlobená Francie), kterou sleduje na 300 tisíc lidí.

Dopis je odpovědí na Macronovo přání k novému roku, v němž se zmínil o těch, kteří se pod záminkou, že mluví hlasem lidu, stávají „mluvčími nenávistného davu“. „Žluté vesty“ v reakci a v nezvykle ostrém tónu požadují zavedení referenda z občanské iniciativy, výrazné snížení daní na produkty základní potřeby a rovněž výrazné snížení platů a benefitů poslanců a vysokých státních úředníků.

Představitelé hnutí, mezi nimiž nechybějí mediáně známí mluvčí, jako je Priscillia Ludoskyová nebo Éric Drouet, se zároveň stavějí skepticky k Macronem prosazovanému plánu na občanské konzultace. Ty jsou podle nich jen „politickou pastí“, která má potopit to, co prý prezidenta skutečně děsí – institut občany vyvolaného referenda.

Dopis je nezvykle ostře formulovaný a nenapadá vládu či elity jako takové, ale přímo Macrona: „Pane Emmanueli Macrone, vaše činy a výroky vás zdiskreditovaly a z hlediska lidských práv, k nimž jsou Francouzi hluboce ukotveni, jsou odsouzeníhodné,“ píší signatáři.

Vyzývají zároveň k osmé sobotě protestů – v Paříži se mají „žluté vesty“ sejít před budovou radnice a vydat se k Národnímu shromáždění. Další skupina se chce shromáždit na Náměstí Republiky a pokračovat by měly i akce v regionech včetně blokád kruhových objezdů. Na konci čtyřstránkového dopisu nechybí zmínka o nenásilné povaze demonstrací.

Podle dnes zveřejněného průzkumu agentury Odoxa si pokračování protestního hnutí přeje 55 procent Francouzů.

Jedním z důvodů další mobilizace žlutých vest se bezpochyby stalo zatčení mluvčího Érica Droueta. Kontroverzní postavu, která při prosincových protestech volala po vniknutí do Elysejského paláce, zadrželi policisté tento týden v Paříži kvůli organizování nepovolené demonstrace. Drouet, v civilu řidič kamionu, označil zatčení za politické a za důkaz nesvobody v zemi. Na jeho stranu se postavil i krajně levicový vůdce Nepoddajné Francie Jean-Luc Mélenchon, čímž si vysloužil kritiku umírněnějších politiků.

Ve čtvrtek se ale sám Drouet přiznal, že středeční akci v Paříži zorganizoval právě proto, aby byl zatčen a ukázal tak Francouzům, že „nejsou svobodní“. „Šli jsme se najíst do restaurace a věděli jsme, co se stane. Chtěli jsme ukázat, že se mimo manifestace nemůžeme volně pohybovat,“ prohlásil Drouet na videonahrávce, kterou sám zveřejnil na facebooku.

Zdaleka ne všichni stoupenci „žlutých vest“ ale s jeho gestem souhlasí. Část z nich včera zveřejnila dementi, v němž odsuzují „některé výroky a videa“ mluvčích s tím, že se snaží dostat do popředí hnutí a upozornit na sebe. „Drouet udělal hloupost, sám to říká,“ řekl INFO.CZ Christophe Brégaint, jeden z mluvčích hnutí v Paříži. „Myslím, že se hnutí za nějaký čas rozdělí do různých směrů,“ domnívá se. I on je ale přesvědčen, že občanské konzultace, které prosazuje Macron, nic nezmění. Říká to ostatně i sama vláda,“ argumentuje Brégaint s odkazem na výrok mluvčího kabinetu Benjamina Griveauxe.