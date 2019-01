Nechci porodit malého znečišťovatele. Někteří Francouzi se kvůli ochraně planety vzdávají dětí

Když na začátku října zveřejnila agentura AFP na Twitteru infografiku ukazující, jak snížit svoji uhlíkovou stopu, vyvolala pobouření u mnoha čtenářů. Graf, který převzala z časopisu Environmental Research Letters, totiž ukazuje, že výměna žárovek nebo recyklace odpadu má na uhlíkovou stopu člověka jen zanedbatelný význam. Pokud se ale někdo rozhodne mít jen jedno nebo žádné dítě, uchrání podle grafu planetu mnohem účinněji.

Myšlenka se zdá radikální, přesto ale našla u ekologicky smýšlejících lidí odezvu, píše server Franceinfo. „Není to tak dlouho, co jsem chtěla mít děti. Čtyři, nebo pět. Před třemi lety jsem si ale řekla, že v této společnosti není rozumné rodit,“ cituje server 27letou Marjorii Zerbibovou ze západofrancouzského Bordeaux. Žena přiznává, že je v otázce budoucnosti naší planety značně pesimistická.

Franceinfo nasbíralo za poslední dva měsíce svědectví 50 lidí – mužů i žen – kteří se kvůli závažnosti ekologické hrozby rozhodli, že nebudou přispívat k rozšíření populace na Zemi a nebudou mít děti.

„Nemám chuť porodit malého znečišťovatele,“ myslí si 32letá novinářka Anne-Claire, jež se diví chování svých přátel: „Jsou pyšní na to, že mají nulový odpad, ale vedle toho si udělají dvě nebo víc dětí. Jako kdyby všechny svoje snahy zničili,“ myslí si.

INFOGRAFIKA: Palmový olejautor: INFO.CZ

Třiadvacetiletá studentka Mélissa z Lille na severu země se sice v otázce potomků nerozhodla, spíše by ale dala přednost adoptování dítěte než mít „za každou cenu“ své vlastní. Upozorňuje přitom na skutečnost, že Země brzy dosáhne devíti miliard lidí. „Jak je všechny uživit, kde budou bydlet?“ klade si palčivé otázky.

Čtyřiatřicetiletý zemědělec Sylvain chce dokonce podstoupit vasektomii a jeho rozhodnutí nemít děti je nezvratitelné. „Kráčíme k časům častých a silných ekologických katastrof,“ domnívá se.

Jak uvádí Franceinfo, většina z oslovených se potýká s neporozuměním ze strany svého okolí. Osmadvacetilá Madeleine z města Rennes v Bretani vysvětluje, že když známým řekne o svém rozhodnutí nemít děti kvůli přelidnění planety, dívají se na ni jako na mimozemšťana. „Je to můj boj a vím, že je předem prohraný. Nesnažím se je přesvědčit,“ přiznává mladá žena, jenž pracuje v oboru informatiky.

Infografika: plastyautor: INFO.CZ

Přátelé výše zmíněné Anne-Claire si myslí, že se za jejím rozhodnutím skrývají i jiné důvody. To třicátník Sylvain se zase musel rozejít se svou přítelkyní, jež se s jeho smýšlením neztotožnila. Dnes se proto při hledání nového protějšku svěřuje se svým rozhodnutím raději hned na počátku. „Před pár měsíci jsem začal vztah se ženou, které jsem hned oznámil, že nechci mít děti. Řekla, že s tím souhlasí, sama si ale myslela, že to nemyslím vážně. A že mé motivace nejsou srozumitelné. Po pár týdnech to ztroskotalo. Předhodila mi: Jestli nezměníš názor, nejsi dost zamilovaný.“

Agentura AFP se krátce po zveřejnění kontroverzního grafu hájila, že ho jen přetiskla a považovala za vědecky relevantní.