Nejen ztracený Jie Ťien-ming. Soud s jeho předskokanem může napovědět o dalším osudu

V Šanghaji začal proces s předsedou správní rady pojišťovny Anbang Insurance Group Wu Siao-chuejem. Muž s vazbami na čínské vedení je obžalován z podvodu, zpronevěry a zneužití postavení za účelem osobního obohacení. Podvodně měl získat 65 miliard jüanů, v přepočtu asi 205 miliard korun. Zatčen byl za své údajné přešlapy loni. Podle deníku Financial Times vinu popírá: Wu Siao-chuej, sesazený šéf čínského konglomerátu Anbang řekl u soudu v Šanghaji, že bude čelit všem obviněním.

Podle posledního článku FT svědčí proti Wuovi i jeho sestra. Veřejnost ani média neměly do soudní síně přístup. Kameramani nesměli natáčet ani před budovou soudu. Bližší informace je tak možno získat jen ze strohé zprávy soudu v Šanghaji:

Pan Wu vydával falešné finanční výkazy, marketingové materiály a dokumenty potřebné ke splnění regulačních podmínek, a to proto aby získal souhlas s prodejem těchto produktů. Překročil také limity pro získávání finančních podpory, schválené Komisí pro regulaci pojištění v Číně.

Citlivý případ

Soud začal neočekávaně, bez jakýchkoliv avíz. O procesu informoval krátce jen mikroblog soudního dvora v Šanghaji 1. Diskrétnost je na místě, téma je totiž pro vládu a úřady ožehavé. Wu byl dosud jedním z významných mužů země. Za ženu má vnučku reformátora Teng Siao-pchinga. S “dědečkem” měl prý stejně podnikavého ducha, s byznysem Wu začal v 90 letech. Než se vrhnul na pojišťovnictví, uspěl v automobilovém průmyslu - pracoval pro gigant SAIC Motor, jenž prodával v Číně vozy Volswagen a GM.

Poté začal nabízet lidem prostřednictvím pojistek bezpečí a jistotu - a mnohem víc. Anbang poskytovala služby od životních pojistek, bankovnictví, správy majetku a pronájmů po makléřský servis. Některé typy spekulativních pojistek byly de facto skrytými investicemi s vidinou nadstandardního úročení. Do Wuovy “pojišťovny” investovaly své životní úspory miliony prostých Číňanů.

Právě zapojení drobných střádalů teď čínské orgány předhazují Wu Siao-chuejovi především. Zadlužená firma totiž ohrozila nejen “finanční stabilitu” země, ale ožebračením drobných investorů i stabilitu společenskou. Ta je v komunistické Číně brána natolik vážně, že se jí tam jezdí učit i český prezident Miloš Zeman. Wuovi hrozí za její ohrožení podle některých pozorovatelů až doživotí.

Stejně jako v případě předsedy CEFC Jie Ťien-minga se také Anbang od svého předsedy jasně distancoval. Předseda Wu je podle prohlášení společnosti souzen za své “osobní zločinné chování” a s firmou už nemá její zakladatel nic společného.

Zadlužení investoři

Anbang založil Wu v roce 2004 a ihned začal s agresivní expanzí v branži, kterou do té doby ovládaly státem vlastněné pojišťovny. Postupně společnost zaměstnala přes 30 tisíc lidí a měla 35 milionů klientů. Před pěti lety firma koupila kultovní newyorský hotel Waldorf Astoria či Strategic Hotels & Resorts, oba od známé privatní finanční skupiny Blackstone, jejíž vedení je v čilém styku s představiteli KS Číny. Pod správu státního podniku přešla tato třetí největší pojišťovna v zemi náhle, letos v únoru. Anbang na sociálních sítích tvrdí, že jeho byznys běží v pořádku.

Mezi záhady, které firmu obklopují, patří její nejasné vlastnictví. Financial Times píši o řadě podílníků:

Podle médií vlastní podíly ve společnosti řada akcionářů, příbuzných nebo přátel (pana Wu), pocházející z jeho rodného kraje.

Vláda oznámila, že přebírá kontrolu nad pojišťovnou kvůli ilegálním obchodním praktikám, jež zásadním způsobem ohrozily její platební schopnost, a ovšem vklady drobných investorů. Podobně jako Anbang je na tom řada podobných čínských investorů, vedle CEFC třeba také konglomerát HNA. Stejně tak prodávají svá aktiva a couvají z plánovaných investic. A těžké dny pravděpodobně čekají i další čínské podniky, které mohutně investovaly v zahraničí na základě půjček od čínských státních bank, jež teď nedokáží splácet.

Finanční a politické prohřešky

Soudní řízení s Wu Sio-chuejem v mnohém napovídá další osud (bývalého) předsedy společnosti CEFC a (stávajícího) poradce Miloše Zemana Jie Ťien-minga. Stejně jako Jie byl Wu původně vyšetřován v neveřejném vnitrostranickém procesu, a teprve poté předán “orgánům činným v trestním řízení”. Z hlediska finačních přehmatů je Wuův případ závažnější, protože zahrnuje “ohrožení společenské stability”, zatímco Jie ohrozil toliko finanční systém.

Na druhé straně má ale Jie oproti Wuovi ještě jeden škraloup, daleko závažnější než ožebračení drobných akcionářů. V listopadu byl v New Yorku zatčen jeho blízký spolupracovník Patrick Ho a obviněn ze systematického korumpování afrických politiků. Korupce v zahraničí čínskému vedení na rozdíl od korupce přímo v Číně nijak zvlášť nevadí - pokud tedy nevyjde najevo. Případ Patricka Ho se široce rozebírá v tisku jako doklad “obchodních” praktik čínských firem při expanzi do zahraničí. A tato publicita vrhá špatné světlo na Si Ťin-pchingovu dominantní politickou iniciativu Pásu a stezky. Navíc je docela možné, že američtí vyšetřovatelé případu Patricka Ho by rádi předsedu Jie vyslechli přinejmenším jako svědka. To by mohlo vynést na světlo další nepříjemné skutečnosti a kompromitovat Pás a stezku. Proto je pravděpodobné, že ať už jsou formální obvinění vůči Jie Ťien-mingovi jakákoliv, na veřejnosti ho hned tak neuvidíme.

Text vznikl v rámci projektu Sinopsis, který se zaměřuje na dění v Číně a její zájmy v zahraničí.