Německá armáda jako minové pole. Obrana má AKK dostat na vrchol, čeká ji ale řada nástrah | info.cz

Původně se jako o možných nástupcích von der Leyenové na ministerstvu obrany hovořilo ve spojitosti s ministrem zdravotnictví Jensem Spahnem či šéfem státní kasy Peterem Altmairem. Sama Krampová-Karrenbauerová tuto možnost ještě začátkem měsíce odmítala s tím, že se chce naplno věnovat práci v rámci Křesťansko-demokratické unie, jejíhož vedení se ujala namísto Angely Merkelové začátkem letošního roku.

Středeční jmenování AKK do čela obrany proto zahraniční média označují za překvapivý krok, podle odborníka na německou politiku z Ústavu mezinárodních vztahů Jakuba Eberleho ale jde o logický politický kalkul.

O AKK se dlouhodobě hovoří jako o nejpravděpodobnější nástupnici současné německé kancléřky Angely Merkelové, která vede Německo už od roku 2005, současné funkční období je pro ni nicméně to poslední. Merkelová chce proto Krampovou-Karrenbauerovou, která má převzít otěže země nejpozději v roce 2021, dobře připravit.

„Je to tah, který je v souladu s tím vybudovat AKK profil a dát jí exekutivní funkci na silném ministerstvu. Díky tomu se má připravit na funkci kancléřky, které by se výhledově měla ujmout, pokud vše dopadne tak, jak by si v CDU představovali,“ říká pro INFO.CZ Eberle s tím, že ani von der Leyenová na obranu původně nechtěla, nakonec ale rezort vedla skoro šest let.

Jestli Krampové-Karrenbauerové šéfování ministerstva obrany skutečně pomůže do kancléřského křesla, je však otázka. Nejde totiž o rezort, kde by AKK měla šanci snadno zazářit – naopak ji čeká řešení řady nepříjemných skandálů a problémů s vyzbrojováním a financováním armády.

„Ministerstvo obrany je v německém kontextu velice složitý rezort. Bundeswehr nepatří k nejlepším aliančním armádám – právě naopak. Má obrovské problémy s vyzbrojováním a obecně nefunguje tak, jak by měl,“ říká Eberle. Na druhou stranu, Krampová-Karrenbauerová má bohaté politické zkušenosti – jedenáct let působila jako sárská ministryně vnitra nebo práce a sociálních věcí a od roku 2011 do letoška byla sárskou premiérkou.

Podle opozice jí však chybí znalosti z oboru – ty ovšem chyběly i von der Leyenové, když v roce 2013 jako první žena v německé historii šéfování bundeswehru přebírala. Ministerstvo bylo za jejího působení obviňováno z udělování předražených soukromých smluv konzultantům a sama von der Leyenová přiznala, že při přidělování zakázek došlo k chybám. Přesto si na tomto typicky mužském rezortu nevedla úplně špatně.

„S kritikou von der Leyenové bych byl opatrný. Ve funkci ministryně obrany byla šest let a nepamatuji si, že by tam někdo vydržel déle. V poslední době se jí ale problémy skutečně nakupily – ať už s vyzbrojováním bundeswehru, nebo se skandály kvůli najímání externích poradců,“ říká Eberle a dodává, že je otázka, jak se tyto aféry nakonec vyšetří.

Závěr funkčního období se tak von der Leyenové nepovedl. „Ke konci byla oslabená, ale vydržela tam dlouho a dokázala bundeswehr – i když ne bez ztráty kytičky – provést bezprecedentní transformací bezpečnostního prostředí v Evropě,“ konstatuje odborník ÚMV s odkazem na události na východě Ukrajiny nebo anexi Krymu.

Času je málo, výzev hodně

Podobně jako von der Leyenovou i AKK čekají na ministerstvu obrany velké výzvy a jednou z nich bude plnění závazků vůči NATO. AKK sice dvouprocentní výdaje na obranu v minulosti podpořila, za současného legislativního období se jí to však prosadit téměř jistě nepovede – proti náhlému navýšení výdajů stojí hlavně sociální demokracie, která sedí s CDU/CSU ve vládě.

Prvním úkolem Krampové-Karrenbauerové bude především získat si důvěru armády – právě tento nedostatek je von der Leyenové na jejím působení v čele obrany vyčítán nejčastěji. „Hlavní výzvou na ministerstvu obrany vždy bylo získání důvěry armádního sboru. To není nikdy jednoduché, protože armáda nejsou jako úředníci na ministerstvu školství nebo dopravy. AKK musí ukázat, že je schopná je vést,“ míní odborník.

Krampová-Karrenbauerová navíc vstupuje na ministerstvo v době nezbytných reforem, které mají bundeswehr modernizovat. Podle parlamentní zprávy zveřejněné začátkem letošního roku je armádní technika v žalostném stavu a vybavení je zastaralé. Němečtí vojáci v Afghánistánu tak často musejí využívat civilní vrtulníky nebo si dokonce půjčovat neprůstřelné vesty.

Jako druhou zcela zásadní výzvu proto Eberle jmenuje vyzbrojování a transformaci bundeswehru, aby se se stal opravdu moderní bojeschopnou armádou. Třetí výzvou je pak podle něj integrace bundeswehru do společných obranných aktivit EU, jako je spolupráce v rámci PESCO. Jak navíc upozorňuje německá Deutsche Welle, AKK musí kromě „zlepšování starého“ zároveň směřovat k novému – tedy k digitalizaci armády, což bude stát nemalé finanční prostředky.

Je jasné, že působení na ministerstvu obrany nebude pro Krampovou-Karrenbauerovou žádný med. „Německé ministerstvo obrany, které je podfinancované a přetéká skandály, se může velmi rychle stát politickým minovým polem. Obrana je náchylná k vytváření titulků o pokračujících skandálech a AKK doufá, že nebude součástí dalšího,“ píše DW.