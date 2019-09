Německá kasa se otřese v základech. Ministrův rádce vyhlíží konec dobrých časů a chce utrácet | info.cz

Mantra vyrovnaných německých rozpočtů je pod silným tlakem. Investujte více, naléhají na Berlín světové finanční instituce i francouzští sousedé a po letech šetření a tvrdé disciplíny se zdá, že časy rozpočtových jestřábů typu Wolfganga Schäubleho skočily. Ministerstvo financí vedou sociální demokraté. V parlamentu dnes sice představili návrh rozpočtu bez deficitu, ovšem množí se signály, že můžeme být brzy svědky hlubší změny, která by měla dopad na celou Evropu.

Udržení vyrovnaného rozpočtu patřilo v posledních letech k nezpochybnitelným základům německé fiskální politiky. Teď ale na tamním ministerstvu financí probíhá tichá revoluce, která by toto ekonomické dogma mohla ukončit, píše agentura Bloomberg.

Mužem, jenž prosazuje v době hrozící recese opačný přístup, je ve Francii studovaný Jakob von Weizsäcker, vzdálený příbuzný někdejší hlavy státu Richarda von Weizsäckera. Sociálnědemokratický ministr financí Olaf Scholz ho na svůj úřad přivedl letos v lednu s hlavním cílem – úkolem hlavního ekonoma úřadu bude připravit zaměstnance na novou realitu, v níž zůstanou úrokové sazby dlouhodobě extrémně nízké a přijde tak čas na investice.

„Mentálně jsme špatně připravení na svět, v němž budou úspory a kapitál mnohem méně vzácné než v minulosti,“ napsal von Weizsäcker ve svém únorovém vzkazu zaměstnancům ministerstva. „Mnohé soukromé i veřejné investice, které se dříve nevyplatily, se nyní vyplatí,“ dodal.

Devětačtyřicetiletý absolvent ekonomie a fyziky a bývalý europoslanec šíří své poselství v posledních měsících i na přednáškách a seminářích, kde upozorňuje na to, že se Německo potřebuje soustředit na investice a uvolnit svoji striktní rozpočtovou politiku.

Samotný ministr Scholz se k výrokům svého chráněnce, který někdy na sociálních sítích otevřeně kritizuje návrhy koaličních křesťanských demokratů, otevřeně nehlásí a veřejně trvá na nulovém deficitu. „Je to solidní rozpočet, který nedělá žádné nové dluhy,“ uvedl na konto návrhu, který dnes představil v parlamentu. Na pozadí už se ale odehrávají změny, Berlín se připravuje na rázný obrat ve své fiskální politice a von Weizsäcker dostal podle Bloombergu od svého šéfa volnou ruku.

Pro čtyři stovky zaměstnanců Scholzova úřadu jde o skutečnou revoluci. Von Weizsäckerův předchůdce Ludger Schuknecht – blízký spojenec bývalého ministra Wolfganga Schäubleho – jim celá léta vštěpoval, že fiskální disciplína je klíčová pro udržení důvěry investorů a trvale udržitelné finance. Vedl také semináře, na nichž lektoři varovali, že nízké úrokové sazby představují riziko pro finanční trhy.

Němečtí sociální demokraté sice při podobných snahách zcela určitě narazí na odpor CDU kancléřky Angely Merkelové, pro níž je vyrovnaný rozpočet otázkou cti a důvěryhodnosti ve světě, opřít se ale na druhou stranu mohou i o hlasy ze zahraničí. V potřebě větších investic do ekonomiky se shoduje řada mezinárodních institucí, jako je Mezinárodní měnový fond (MMF) nebo Evropská centrální banka.

Zatímco MMF nabádá vlády k investicím do digitální infrastruktury, končící šéf ECB Mario Draghi opakovaně vyzýval státy, které mají dostatek volných peněz, aby je využily. Podobný hlas zazněl i od amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož dráždí vysoký obchodní přebytek Německa. Berlín by podle něj měl povzbudit domácí investice i spotřebu.

K okamžitému zvýšení veřejných investic vyzval Němce v pondělí i francouzský ministr financí Bruno Le Maire, podle něhož Evropa jinak nemá budoucnost. Německo by také investicemi mělo ukázat solidaritu se zbytkem eurozóny, myslí si Paříž. „Německo musí více investovat, aby podpořilo růst své ekonomiky i eurozóny jako celku,“ citoval Le Mairea britský deník The Financial Times.

„Znám Německo dost dobře. Nejdříve vždycky říká ne. Když ale pochopí, že je to důležité pro něj i pro Evropu, řekne ano. A když Německo řekne ano, stojí si za tím, což je v Evropě vzácné,“ prohlásil Le Maire.

Ve druhém čtvrtletí německá ekonomika zpomalila o 0,1 procenta a Bundesbank očekává, že ve druhé polovině roku spadne do recese. Problémy hlavního tahouna eurozóny by se tak pravděpodobně rychle přelily i do ostatních zemí včetně Česka, které je s německou ekonomikou úzce svázané.