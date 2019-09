Neřešit a utrácet. Mladí Číňané si zvykají na pohodlný způsob konzumního života na dluh | info.cz

Dnešní Čínou hýbe výrazná obměna generací a mladí čínští mileniálové si velmi ochotně zvykají na konzumní styl života na dluh. Utrácení peněz za cestování a zábavu, které by ještě na přelomu milénia bylo generací jejich rodičů považované za krajně nezodpovědné, je v posledních letech standardem. A zatímco pro druhou největší ekonomiku světa je nastartování domácí spotřeby vítaným diverzifikujícím impulzem, někteří ekonomové se obávají následků v případě, že by hospodářský růst zaškobrtnul.

Technologické novinky, zábava nebo časté cestování. Mladí Číňané si podle odborníků velmi ochotně osvojují zcela nové nákupní zvyky, než jaké měla generace jejich rodičů. Zatímco pro ty bylo nejdůležitější spoření, mladá generace nakupuje ostošest a často se kvůli tomu – podobně jako její američtí vrstevníci – neváhá zadlužit.

Nic nemáme a je nám to fuk

Pětadvacetiletá Liu Biting pracuje jako marketingová manažerka v Šanghaji, vydělá si asi deset tisíc juanů měsíčně (cca 33 tisíc korun). Třetinu jí spolkne nájem, zbytek pak jde na jídlo a koníčky: oblečení, hudbu, zábavu. „Pro generaci mých rodičů bylo hlavním cílem najít si stabilní, alespoň trochu dobře placenou práci,“ líčí změnu poměrů v největší asijské zemi Liu. „Pak už jen spořili na dům a na výchovu dětí. Moje generace ale už peníze bere úplně jinak. Jsou pro mě něčím, co je třeba utratit,“ vykresluje proměnu mladá mileniálka pro deník Wall Street Journal. Často přitom podle svého vyprávění čelí, stejně jako její vrstevníci, otázkám rodičů na to, kolik peněz si za svou kariéru zvládla našetřit. „Říkám jim: promiňte, ale vlastně vůbec nic. Stejně, jako mí přátelé. Úspory nemáme a je nám to vlastně fuk!“

Nákupní apetit a přijímání západních vzorců chování mladých Číňanů se podle výkonného ředitele společnosti Alibaba Daniela Zhanga stalo „hlavní spotřební silou“ Číny. Během největšího čínského prodejního svátku Singles Day – jde o obdobu západního Černého pátku - „slaví“ se 11. listopadu – tvořily přibližně polovinu tržeb z více než 30 miliard dolarů (které obchod Alibaba ten den utržil) nákupy lidí narozených po roce 1990. Důkazy o rostoucím apetitu mladých Číňanů jsou však všudepřítomné. Deník Wall Street Journal (WSJ) mimo jiné ukazuje, že zatímco nyní tvoří mileniálové asi čtvrtinový podíl kupců nových automobilů, do roku 2025 jich bude 60 procent.

Na dluh

Pro čínskou ekonomiku jsou sílící střední třída i příjem z domácí spotřeby vítanými impulzy, které jsou však na druhé straně vykoupené i jistými riziky. Bezstarostný konzumní život mladých Číňanů jde totiž podobně jako u jejich amerických vrstevníků často na dluh. Oblíbené jsou v Číně zejména revolvingové úvěry, které „průtokově“ hradí spotřebu mileniálů. Americká investiční banka JP Morgan odhaduje, že poměr dluhu domácností a hrubého domácího produktu Číny se zvýší z 26 procent v roce 2010 až na 61 procent napřesrok. Tím by se tento ukazatel dostal na vyšší hodnoty, než jaké má například Řecko či Itálie.

Někteří ekonomové mají za to, že neexistuje důvod k obavám. Argumentují současnými nízkými mírami úvěrových selhání domácností. Další odborníci však již tak klidní nejsou: Pro čínskou ekonomiku a její utráceníchtivé mileniály by mohlo znamenat riziko zhoršení ekonomické kondice země, které by mohlo přijít třeba i s obchodní válkou se Spojenými státy. Tehdy by nejspíš rostla míra nezaměstnanosti a spolu s ní i podíl platebních selhání. „Současná generace ještě netuší, jak to vypadá, když se ekonomice nedaří,“ citoval WSJ ekonoma Credit Suisse Donga Tao. „Každý boom úvěrového financování projde dříve či později obtížnou zkouškou,“ dodává ekonom.