Netanjahu stupňuje tlak. Jadernou dohodu s Íránem je dle něho třeba výrazně opravit nebo zrušit

„Jestliže s touto dohodou nic neuděláte a ponecháte ji tak, jak je, skončíte zakrátko s jaderně vyzbrojeným Íránem,“ prohlásil dnes Netanjahu.

Trump, který musí o postoji k dohodě rozhodovat po 120 dnech, v minulém termínu řekl, že příště od dohody odstoupí, jestliže nebude zrevidována. Nový termín pro jeho vyjádření vyprší 12. května. Dohodu kromě USA a Íránu podepsaly Francie, Německo, Británie, Čína a Rusko.

Netanjahu je kritikem dokumentu, podle nějž Írán musel omezit své jaderné provozy výměnou za zrušení mezinárodních sankcí. Netanjahu tvrdí, že dohoda Íránu nezabrání získat jaderné zbraně. V pondělí se to snažil dokázat informací, že izraelská tajná služba Mossad v Íránu získala dokumentaci o jaderné výzbroji z minulosti. Podle Netanjahua tak Írán lhal, když tvrdil, že se jaderné zbraně nesnažil získat. Premiér ale nijak nedokázal, že Írán dohodu z roku 2015 porušuje.

Dnes prohlásil, že Izrael dokumentaci poskytne dalším tajným službám. „Jestliže nebezpečnou dohodu neporušujete, nebezpečí, jaké představuje, se tím nezmenší,“ řekl.

Íránské balistické raketyautor: Info.cz

Britský list The Guardian na svých internetových stránkách napsal, že Trumpovi spolupracovníci najali soukromou izraelskou agenturu, aby našla diskreditující informace o členech amerického týmu, který dohodu vyjednal za vlády Trumpova předchůdce Baracka Obamy. Mluvčí bezpečnostní rady v Bílém domě se podle listu k věci nechtěl vyjádřit.

„Jde o to, že lidé pracující pro Trumpa zdiskreditují ty, kdo hráli klíčovou roli v dosažení jaderné dohody, a tak bude snadnější z ní vycouvat,“ cituje The Guardian zdroj obeznámený s podrobnostmi „špinavé kampaně“. Ta je namířena hlavně proti Obamovu bezpečnostnímu poradci Benu Rhodesovi a Colinu Khalovi, někdejšímu vysoce postavenému představiteli ministerstva obrany. Izraelští agenti údajně měli propátrat soukromé vztahy těchto činitelů Obamovy administrativy, jejich případné kontakty s lobbisty vstřícnými vůči Íránu a to, zda měli osobní nebo politický prospěch z dohody s Íránem. Také měli zjistit, zda novinářům nakloněným smlouvě neposkytovali utajované informace.

Trumpovi lidé prý izraelskou agenturu kontaktovali loni několik dnů po návštěvě amerického prezidenta v Izraeli. Trump tehdy Netanjahuovi slíbil, že Írán nikdy nebude mít jaderné zbraně, a tvrdil, že od vyjednání dohody o omezení íránského jaderného programu výměnou za zmírnění mezinárodních sankcí v roce 2015 si Íránci myslí, že „mohou dělat, co chtějí“.