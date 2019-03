Nevěsty džihádistů nespasily ani děti. USA i Kanada je nechávají na pospas osudu

Se slábnoucí mocí Islámského státu v Sýrii a Iráku se začaly množit případy, v nichž džihádisté, kteří odešli bojovat před několika lety do samozvaného chalífátu, žádají své domoviny o možnost návratu. V poslední době se do centra pozornosti dostala především mladá Britka Shamima Begumová, které britské úřady odebraly pas. Podobné situace však řeší i ve Spojených státech a v Kanadě.

Případu dnes 19leté Britky a matky Begumové jsme se podrobně věnovali ZDE. Obdobný problém ale nedávno řešil také Washington. V americkém případě se jedná o Hodu Muthamovou, která odjela do Sýrie před více než čtyřmi lety. Dnes čtyřiadvacetiletá žena, která vyrůstala v Alabamě, během svého čtyřletého pobytu na Blízkém východě kupříkladu figurovala na propagačním videu, v němž ženy příchozí do chalífátu pálily západní pasy, či na sociálních sítích vyzývala k zabíjení Američanů.

V dopise zveřejněném svým právníkem kromě jiného uvádí, že udělala odchodem do služeb IS velkou chybu: „Během let, které jsem strávila v Sýrii, jsem mohla na vlastní oči vidět způsob života a strašlivé účinky války, které mě změnily,“ píše. Muthamová svůj odchod do Sýrie vysvětluje tím, že měla vymytý mozek online propagandou a v současnosti by mohla mít cenné informace pro americkou stranu. Zároveň však podle slov jejího právníka FBI nejevila zájem o to, pomoci jí dostat se z uprchlického tábora, kde žije se svým rok a půl starým synem, zpět do USA.

O ničem takovém nechce samozřejmě ani slyšet americký prezident Donald Trump. „Instruoval jsem ministra zahraničí Mika Pompea, a on s tím plně souhlasí, aby nedovolil Hodě Muthanové vrátit se zpět do země,“ napsal prezident na Twitter. Její případ je však jiný. Muthanová totiž není americkým občanem. I když dcera jemenských rodičů v Americe chodila na střední i vysokou školu, jako potomek zahraničních diplomatů neměla automaticky po narození nárok na americké občanství. S čímž však právní zástupce nesouhlasí s odkazem na to, že její otec přestal být diplomatem několika měsíců před jejím narozením.

Společně s Muthamovou žádá o návrat domů její přítelkyně, 46letá rodačka z Ontaria a konvertitka Kimberly Gwen Polmanová. K jejímu případu se však příslušné autority zatím nevyjádřily. Kanada, odkud Polmanová pochází, řeší také případ dalších čtyř kanadských nevěst Islámského státu, které žádají o návrat do vlasti z uprchlického tábora ve východní Sýrii. Čtyřiatřicetiletá Amy (její příjmení média neuvedla) odešla do Sýrie na popud svého manžela, kvůli němuž také konvertovala k islámu. Poté co její první manžel zahynul, se vdala za Bosenského bojovníka IS, který sice o tři měsíce později zemřel, ale předtím stihl ještě se svojí ženou zplodit dítě.

„Nelituji toho (odchodu do Sýrie, pozn. autora). Chci vychovat svoje dítě v bezpečném prostředí. Myslím, že by mi mělo být dovoleno vrátit se domů. Nevěřím, že jsem udělala něco špatného. Nikoho jsem nezabila. Nikomu jsem neublížila,“ uvedla Amy pro CTV. Podle neziskové organizace Families Against Violent Extremism, která se snaží o návrat Kanaďanů, kteří odjeli do Sýrie, je ve stejném uprchlickém táboře jako Amy minimálně 27 kanadských občanů, z toho více než polovinu tvoří děti mladší pěti let. K jejímu případu se však kanadský premiér Justin Trudeau zatím nijak nevyjádřil. A podle slov kanadského ministra pro veřejnou bezpečnost není repatriace kanadských bojovníků v řadách IS a jejich rodin pro jeho rezort prioritou.