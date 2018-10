Nové napětí mezi Moskvou a Washingtonem. USA podle Kremlu útočily na ruskou základnu s drony

Informaci o údajném útoku na leteckou základnu Hmímím, který se měl uskutečnit počátkem letošního ledna, sdělil novinářům náměstek ruského ministra obrany Alexandr Fomin. Dne 6. ledna podle něj podnikly nepřátelské drony masivní útok na Hmímím a také na ruskou námořní základnu Tartús.

Útok podle Fomina provedlo třináct dronů. Když narazily na radiový protiútok ruské protivzdušné obrany, přešly útočící stroje na ruční řízení vedené z amerického letounu Poseidon 8. Ruská obrana podle Fomina drony zničila.

"Jsou to nepochybně znepokojivé informace, náležitou analýzu provedou naši vojáci," řekl novinářům Peskov. Později dodal, že analýza už provedena byla. "Veškeré detaily může poskytnout jen armáda," konstatoval mluvčí. Nelze vyloučit, že kauza bude projednána na setkání Putina s Trumpem v Paříži, řekl Peskov v odpovědi na dotaz o možných politických následcích údajného incidentu.

Spor i o rakety v Evropě

třecích ploch mezi USA A Ruskem je v poslední době celá řada. Nejvýraznější roztržka se v posledních dnech rozhořela kvůli oznámenému záměru Bílého domu odstoupit od od odzbrojovací smlouvy INF z roku 1987.

Prezident Vladimir Putin na to konto důrazně varoval evropské státy, že pokud by následně souhlasily s rozmístěním nových amerických raket, dočkaly by se odvety ze strany Ruska.

"Evropa se vystaví nebezpečí možného odvetného úderu Ruska, pokud bude souhlasit s rozmístěním amerických raket na svém území," citovala Putina státní agentura TASS. Jestli se tak přece jen stane, odpoví podle prezidenta Rusko stejně.