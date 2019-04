O Hedvábnou stezku se vedou tvrdé boje. Sílící odpor donutil Peking k „ústupkům“ | info.cz

Oblíbený projekt čínského prezidenta a zároveň šéfa vládnoucí čínské komunistické strany Si Ťin-pchinga má potíže. Stavba nové Hedvábné stezky, souboru projektů spojujících Čínu s Evropou a Afrikou, naráží na silný odpor. Někteří státníci ji totiž považují za nástroj k rozšiřování čínského vlivu. Podle nich jde Pekingu hlavně o to, aby si podřídil jednotlivé země tím, že se u něj zadluží a půjčené peníze následně použijí na výstavbu Číňany navržených a zpracovaných projektů. K jejich prosazení má Peking využívat rozličné metody, včetně úplatků. A když daná země nemůže splácet své dluhy, vše nakonec skončí v jeho rukou.

Čínský prezident se v pátek tyto obavy snažil rozptýlit. „Vše půjde transparentní cestou a vůči korupci bude nastavena nulová tolerance,“ řekl Si Ťin-pching ve svém projevu na konferenci o nové Hedvábné stezce. Slíbil také, že čínský projekt nepovede k předlužování jednotlivých zemí a že bude dodržovat mezinárodní standardy, pokud jde o smlouvy o výstavbě infrastruktury. Neboli, že zakázky na její výstavbu budou průhledné, budou o ně soutěžit různé firmy a ohlídá se jejich cena.

Už ve čtvrtek pak pětadvacet bank podílejících se na financování nové Hedvábné stezky oznámilo, že se při svých investicích budou řídit „zelenými“ principy, tedy že budou brát ohled na ochranu přírody. Si Ťin-pching následně zopakoval, že nová Hedvábná stezka má sloužit „společnému rozvoji“ Číny a na ní spolupracujících zemí.

Některé z nich už dokonce dostaly „slevu“ na část projektů – tento měsíc se ukázalo, že Číňany budovaná železnice v Malajsii, jejíž náklady šplhají do miliard dolarů, může být o třetinu levnější a Etiopie, kde Číňané mimo jiné stavěli také železnici, si vyjednala změnu splátek svých dluhů. V Thajsku a v Barmě se nová Hedvábná stezka sice dál buduje, ale v mnohem menším rozsahu, než se původně plánovalo a za výhodnějších podmínek. Peking přistoupil na tyto změny ze zcela pragmatických důvodů.

Za prvé, ani Čína nemá neomezené množství peněz, připomíná v listu The Financial Times Čang Če-sin ze Šanghajského institutu pro mezinárodní studia. Celá nová Hedvábná stezka se rozrostla na projekt v hodnotě bilionů dolarů. Oficiálně ji téměř nefinancuje čínská vláda, jen firmy a banky, ale nepřímo jde z velké části o čínské státní peníze. Například státní banky už do ní investovaly minimálně 400 miliard dolarů. Omezení rozsahu projektů tak Číně jen pomůže.

Za druhé, jednotlivé země si už „všimly“, že spočítaná návratnost projektů je často iluzorní a že snaha využít čínské peníze pro výstavbu třeba tolik potřebných silnic a železnic se nakonec nevyplatí. Vlády se předluží, přičemž zárukou jsou projekty, na jejichž výstavbě se ale dotyčné země také finančně spolupodílejí. V případě platební neschopnosti nicméně o svoji investici přicházejí a projekt propadá Číňanům. Země účastnící se nové Hedvábné stezky nechtějí na něco takového nadále přistupovat. V tom je podporují Spojené státy, jež vysílají experty, kteří jim mají pomoci při plánování projektů, zjišťování jejich ziskovosti a vůbec v jednání s Číňany. Washington tím chce omezit čínský vliv.

A konečně za třetí vzbuzuje odpor i to, že projekty často staví bez soutěže čínské firmy a hostitelské země z nich příliš nemají.

Americký list The Wall Street Journal upozorňuje, že o závazcích Pekingu ohledně obchodu a investic se vedla v zákulisí summitu tvrdá jednání. Zejména o znění závěrečného komuniké, které má být vydáno v sobotu. Číňané si stěžovali, že je Evropané tlačí právě do závazků kolem investic a také k větší otevřenosti v obchodu se starým kontinentem. Náměstek čínského ministra zahraničí Kuo Süe-ťün prý prohlásil, že Evropané používají „americký jazyk“ jednání a vyhrožoval, že zruší pozvání na summit pro jednoho z evropských státníků.

Ve skutečnosti jsou ovšem Evropané v postoji vůči Číně i projektu nové Hedvábné stezky rozděleni. Zatímco třeba Velká Británie a Francie jsou skeptické, projekt podporuje Maďarsko a přidala se k němu také Itálie. Prezident Miloš Zeman novou Hedvábnou stezku rovněž podpořil a chce, aby do ní byla zapojena i Česká republika. Zda Číňané s Českem v projektu počítají, ale není z jejich prohlášení a dokumentů jasné.