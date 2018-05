O místě a času setkání s Kimem je rozhodnuto, oznámil Trump. Detaily ale tají

O času a místě americko-severokorejského summitu bylo rozhodnuto, oznámení přijde brzy. Novinářům to v Bílém domě sdělil prezident Donald Trump. Podle dřívějších informací by se měl se severokorejským diktátorem sejít koncem tohoto měsíce nebo v červnu, jako místo v úvahu údajně připadá demilitarizovaná zóna mezi Korejemi nebo Singapur.

Trump rovněž komentoval informace o možném propuštění tří Američanů, které severokorejský režim vězní. "Pokud jde o ně, stalo se už mnoho věcí," řekl prezident bez dalšího vysvětlení.

Možnost propuštění Američanů před připravovaným summitem posílila informace jihokorejských médií o jejich přemístění z pracovního tábora do hotelu na předměstí Pchjongjangu. Sám Trump v minulých dnech na twitteru naznačil, že by jasněji mohlo být již brzy.

Pokud jde o spekulace kolem případného stažení amerických vojáků z Jižní Koreje, podle šéfa Bílého domu nebude během jednání s Kimem "nic takového na stole". Trump ale připustil, že by v příhodném okamžiku přivítal, kdy mohl peníze vynaložené na armádní výsadek USA v Jižní Koreji ušetřit. Od korejské války z let 1950-1953 je tam rozmístěno více než 28.000 příslušníků americké armády.

Soulská vláda dala ve středu najevo, že ani po případném podpisu mírové smlouvy s KLDR by američtí vojáci z jihu poloostrova odejít neměli. "Přítomnost amerických vojáků v Jižní Koreji je záležitostí aliance mezi Jižní Koreou a Spojenými státy. S podpisem mírových dohod to nemá co dělat," řekl mluvčí jihokorejské prezidentské kanceláře Kim Ui-kjom.