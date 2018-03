Odkaz Stephena Hawkinga několik dní před smrtí. Vysvětlil lidstvu, jak objevit paralelní vesmíry

Lidstvo se natolik zabydlelo ve svém vlastním vesmíru, že se teorie multiversa – existence mnoha paralelních vesmírů podobných tomu našemu – řadí především do říše fantazií a science fiction. Jenže geniální fyzik Stephen Hawking, nástupce Isaaca Newtona a Alberta Einsteina, jen pár dní před svou smrtí dokončil a odevzdal práci, která tento přístup přepisuje.

Podílel se totiž na vědecké staťi nazvané „A Smooth Exit from Eternal Inflation“, ve které pokládá matematické základy nutné pro měření paralelních vesmírů. Zatímco do současnosti jsme o jejich existenci mohli pouze snít při sledování seriálů Star Trek či Červený trpaslík, nyní máme matematický aparát, pomocí kterého je možné jejich existenci ověřit.

Teoretická vědecká práce, na které se Hawking podílel s vědcem Thomasem Hertogem, tvrdí, že důkazy o existenci paralelních světů jsou měřitelné pomocí reliktního záření - pozůstatku radiace z období po Velkém třesku. To by mohly dokázat změřit sondy vyslané do hlubokého vesmíru.

Vědeckou práci Hawking odevzdal k recenznímu řízení jen deset dní před svou smrtí. Poté, co bude toto řízení dokončeno, bude práce publikována nejmenovaným prestižním vědeckým časopisem, uvádí server Business Insider.

Brilantní vědec Steven Hawking zemřel minulou středu ve věku 76 let. Převážnou část svého bádání věnoval vesmírným černým dírám, ale zabýval se též takzvanou Teorií všeho – tedy současným Svatým grálem všech fyziků: propojením Einsteinovy obecné teorie relativity s kvantovou mechanikou.