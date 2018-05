Odveta za Jeruzalém: Palestina stahuje svého velvyslance z Česka a dalších třech zemí EU

Jeruzalém je nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Palestinci chtějí jako svou metropoli převážně arabsky mluvící východní část města, kterou Izrael obsadil v roce 1967 a později anektoval. Izraelská vláda naopak Jeruzalém považuje za nedělitelné hlavního město židovského státu. Většina světových mocností neuznává izraelskou anexi východního Jeruzaléma a konečný status města by podle nich měl být vyřešen při mírových rozhovorech.

Americký zastupitelský úřad v Jeruzalémě byl otevřen v pondělí u příležitosti 70. výročí vzniku izraelského státu. V té době se v Pásmu Gazy konaly protesty Palestinců, při kterých izraelské bezpečnostní složky usmrtily bezmála 60 lidí.

Dnes své velvyslanectví v Jeruzalémě otevřela také Guatemala a do konce měsíce chce stejný krok učinit i Paraguay.

Česko by podle premiéra Andreje Babiše mělo do konce května v Jeruzalémě otevřít honorární konzulát a do konce roku Český dům jako prostor pro česko-izraelskou kulturní, obchodní a mezilidskou výměnu. Pro přesunutí ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma po vzoru USA se opakovaně vyslovil prezident Miloš Zeman.