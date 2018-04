Orbánův Fidesz prodal občanství špičkám Asadova režimu. Teď vítězí s protiimigrantskou rétorikou

Maďarsko slouží jako brána mužů věrných syrskému diktátoru Bašáru Asadovi do Evropy, naznačují zjištění maďarských investigativních novinářů z magazínu Direkt36 a 444. Podle jejich zprávy se do země, a zároveň do Schenghenského prostoru, již dostali například lidé zodpovědní za pochybné finance syrského režimu. Stačilo jim k tomu je využít maďarský program prodeje občanství za 250 tisíc eur. Tento mechanismus zavedla právě vláda Viktora Orbána a v posledních letech jej využilo asi 20 tisíc lidí převážně z arabského světa, Blízkého východu a Ruska. Stát z nich odmítl pouhých 64 osob.