Padne režim, nebo se moci chopí Revoluční gardy? Írán se chystá na smrt duchovního vůdce | info.cz

Už před pěti lety režimní informační kanály připravovaly Íránce na to, že zemře. Tehdy nejvyšší vůdce podstoupil operaci prostaty. U jeho postele se před objektivy oficiálních médií střídali perští i zahraniční lídři. A na Chameneího oficiálním twitterovém účtu se objevil jeho snímek z lůžka provázený přípisem: „Co byste řekli ájatolláhovi Chameneímu při návštěvě v nemocnici?“ Umrtven byl před zákrokem jen lokálně, což ihned vyvolalo spekulace mezinárodního bulváru i teheránských ulic: bojí se snad lékaři, že by se íránský lídr z celkové anestezie už nemusel probudit? Vrabci si na íránských střechách léta cvrlikají, že Chameneí má rakovinu, podle všeho právě prostaty. Což konstatují i některé západní tajné služby a nepřímo to potvrdili lidé blízcí režimním špičkám.

What would you say if you visited Ayatollah Khamenei in hospital?

Send your views through: http://t.co/pHlzbg137l pic.twitter.com/fTOjuI0pDn — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 12. září 2014

Zveřejňované snímky Íránce překvapily, neboť zdravotní stav duchovního vůdce do té doby byl – a opět je – státním tajemstvím. Kromě údajné rakoviny Chameneího navíc trápí staré zranění z roku 1981, kdy ho během atentátu zranila trhavina ukrytá v diktafonu. Tehdy ho měli lékaři v péči několik měsíců, přesto prakticky nepohybuje pravou rukou. Podle opakujících se fám je prý proto závislý na tišících prostředcích.

Pravda, o ájatolláhově skonu se spekuluje už léta. Írán se na jeho smrt každopádně připravuje, i když v posledních týdnech působil relativně svěžím dojmem. Agentura Reuters přinesla jeho snímky se setkání s japonským premiérem Šinzó Abem, které proběhlo v polovině tohoto měsíce. A reagoval i na nápad amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalit přímo na něj osobní sankce. Podle Chameního je nynější administrativa „tou nejzlověstnější z dosavadních amerických vlád“, pročež je nutné jakoukoli nabídku Washingtonu k jednání považovat za lest.

Nicméně, režim už vybírá ájatolláhova následníka. V unikátním i složitém republikánsko-teokratickém systému přitom nejde o snadnou volbu především proto, že duchovní vůdce má v Íránu poslední slovo. Jeho autorita je daná tím, že na tomto světě fakticky zastupuje dvanáctého imáma husajnovské větve šíitského islámu. Velí ozbrojeným složkám a přímo řídí revoluční gardy, kontroluje ale také všechny pilíře moci. V pozemském světě ho vybírá osmaosmdesátičlenné Shromáždění znalců, které Íránci volí vždy na osm let. Právě odtud letos probleskly zprávy, podle kterých už vznikl tajný seznam možných kandidátů na tento post. Jednotliví znalci odmítají prozradit konkrétní osoby, jeho existenci ale nepopírají. Už před třemi lety se jiný člen shromáždění nechal slyšet, že se bude rozhodovat mezi třemi možnými vůdci. Aby celý proces nebyl jednoduchý, shromáždění prý sestavilo „dvou až tříčlennou komisi“, která seznam potenciálních lídrů sepíše.

Jakkoli se totiž Írán zvenčí jeví jednotným, opak je pravdou. Jednotlivé frakce sice některé principy spojují, v mocenském ohledu ale vzájemně soupeří. Dva základní směry – reformisté a konzervativci – se dělí do řady dalších skupin s rozličnými zájmy. Chameneí se přitom podle expertů vyznačuje umným manévrováním mezi jednotlivými proudy, jakkoli je sám konzervativcem. Je otázka, zda nový duchovní vůdce zvládne nesnadný úkol udržet islámský režim nastolený v roce 1979 a zároveň nezdecimovat reformisty, respektive ty, kteří do systému vnášejí prvky ekonomické i politické racionality. Takoví se najdou i mezi tzv. konzervativci.

Lze jen spekulovat, co se po Chameneího skonu stane. Přesto: jednou, byť spíše mezní možností je, že si více moci uzme Shromáždění znalců a duchovního vůdce buď nevybere vůbec, nebo na stolec dosadí figuru, která s ním bude úzce svázaná. Další poněkud krajní eventualitou je celková změna režimu, které podle další (už třetí) verze zabrání Revoluční gardy. Tyto elitní jednotky oddané islámské vládě nejen z ideologických, ale i ekonomických důvodů (podle některých odhadů ovládají až pětinu ekonomiky) by vojensky převzaly moc s omluvou, že chrání stávající zřízení. Řízení státu by si ovšem ponechaly, byť patrně prostřednictvím gardám oddaného nejvyššího lídra. Objevily se dokonce nápady rozdělit teokratický trůn mezi tři osobnosti, ten ale záhy zapadl. Nemluvě o informaci, podle které si Chameneí – ten by ostatně svého pokračovatele označit měl – přeje za nástupce vlastního syna.

Pokud zůstane u stávajícího uspořádání, je klíčové, aby duchovní vůdce udržel jednotu země, která není zcela homogenní ani politicky, ani etnicky. Což se nemusí podařit. Je možné si jen domýšlet, jak by se v takovém případě zachovaly vůči Íránu nepřátelské sunnitské monarchie ze Zálivu v čele se Saúdskou Arábií, pro které je íránská nestabilita a tedy i slabost vysněným cílem.