Peking sahá ve sporu s USA po mocném kalibru. Může omezit vývoz vzácných zemin, varují čínské noviny | info.cz

Čínská odveta v obchodní válce s USA dostává o něco jasnější podobu: na cla zavedená Spojenými státy by země mohla zareagovat omezením exportu kovů vzácných zemin. Peking je jejich největším vývozcem do USA a v tomto byznysu představuje ústředního hráče. Snížení vývozu by mělo dopad na řadu klíčových odvětví. Vzácné zeminy jako Skandium nebo Yttrium se využívají například pro výrobu baterií do hybridních automobilů a elektromobilů, pro vojenské vybavení ale i při produkci iPhonů.

Ačkoli čínská vláda omezení exportu vzácných zemin ještě oficiálně neoznámila, tamní média o této možnosti čile informují. Vše odstartovala návštěva prezidenta Si Ťin-pchinga na místech, kde se zeminy těží. Ta přiživila dosavadní spekulace, že právě tudy se Čína bude při očekávané odvetě proti USA ubírat.

„USA nepochybně chtějí využívat produkty vyrobené z čínských vzácných zemin k útoku a potlačení čínského rozvoje. Čínský lid toto nikdy nepřijme! Radíme americké straně, aby nepodceňovala schopnost čínské strany bránit práva na svůj rozvoj a své zájmy. Neříkejte, že jsme vás nevarovali,“ napsal Lidový deník, což jsou oficiální noviny čínské komunistické strany.

Podle agentury Reuters Číňané používají poslední frázi v případech, kdy chtějí varovat oponenty ve zvlášť důležitých sporech. Reuters uvádí jako příklady, kdy věta v minulosti padla, hraniční spor s Indií, který Peking vedl před dvěma lety, nebo čínskou invazi do Vietnamu z roku 1976.

Infografika: obchodní válka USA-Čínaautor: INFO.CZ

Lidový deník není jediný, který o možnosti omezení exportu vzácných zemin mluví. List Global Times to označil za „mocnou zbraň, kterou Čína použije hlavně na svoji obranu“. Poznamenává, že ačkoli by krokem Peking také ztratil, Spojeným státům by tím ublížil daleko více než sobě.

Čína v minulosti využívala vzácné zeminy jako zbraň ve sporech s rivaly. V roce 2010 omezila export do Japonska poté, co se japonská pobřežní stráž srazila s čínskou rybářskou lodí. K incidentu došlo poblíž neosídlených ostrovů ve Východočínském moři, o něž obě země vedou diplomatický spor.

Peking by v případě omezení exportu vzácných zeminy mohl přispět k urychlení jejich těžby v jiných částech planety. Nejčastěji se mluví o možnostech těžit zeminy v Kalifornii nebo Austrálii.

Těžba je ale jen první kapitolou, druhou – a podle znalců náročnější – je samotné získání vzácných prvků z vytěženého materiálu. „Je to špinavý a nebezpečný byznys, tak proč nenechat někoho jiného, aby se mu věnoval?“ pokládá si řečnickou otázku autor serveru The Verge, který v nedávném textu rovněž připomíná, že se produkce kovů vzácných zemin soustředila do Číny kvůli levnější pracovní síle. Nebylo tomu tak ale vždy, východní velmoc v roli globální jedničky v tomto odvětví USA vystřídala. Doly v Kalifornii (na titulní fotografii článku) dočasně ukončily produkci v roce 1998 v důsledku produkce toxického odpadu.