Petici proti brexitu už podepsaly miliony Britů. Vzedmutí odporu ale nechává Mayovou chladnou

„Vláda opakovaně tvrdí, že odchod z EU je 'vůlí lidu'. Musíme toto tvrzení zastavit a to tím, že dokážeme, jak silnou podporu lidu má nyní setrvání v EU,“ píše se v textu, který do dnešních 13:00 SEČ podpořily tři miliony a osm tisíc lidí. Petice vyzývá vládu ke zrušení aktivace článku 50 lisabonské smlouvy o fungování EU, kterou před téměř dvěma lety zahájila dvouleté období jednání o brexitu. To mělo být původně zakončené odchodem Británie z EU 29. března, čtvrteční summit však schválil jeho odklad přinejmenším do 12. dubna.

Petici by měli podle upozornění v záhlaví podepisovat pouze britští občané či lidé s trvalým pobytem v Británii. Podle britských médií však není jisté, zda tomu tak opravdu ve všech případech je. BBC uvedla, že text již podepsaly tisíce lidí žijící ve Francii, Německu či Španělsku.

„Rychlost, jakou přibývají podpisy, je nejvyšší, s jakou se tato stránka musela kdy vyrovnávat. Museli jsme provést určité změny, aby stránka zůstala stabilní a byla k dispozici pro další podpisy a nové petice,“ uvedl na twitteru petiční výbor britského parlamentu. V jednu chvíli se podpisy pod dokumentem množily rychlostí téměř 2000 za minutu.

Mluvčí Mayové na opakované dotazy k petici reagoval prohlášením, že ministerská předsedkyně „mnohokrát řekla, že odvolání článku 50 nepodpoří“. Peticí se budou zabývat britští poslanci, neboť překročila práh 100.000 podpisů. Nebudou se jí však věnovat na plénu v hlavním zasedacím sále Dolní sněmovny.

Brity k podpisu vyzývají některé veřejné osobnosti, které jsou rovněž mezi signatáři: herec Hugh Grant, zpěvačka Annie Lenoxová, komik David Mitchell či popularizátor vědy Brian Cox. „Podepsal jsem. A zdá se, že všichni rozumní lidé v této zemí podepisují také,“ uvedl Grant na twitteru.

Britská média však upozorňují, že velký zájem o petici nemusí odrážet nálady v celé společnosti. Pro brexit v referendu v červnu 2016 hlasovalo 17,4 milionu Britů, zůstat v EU chtělo více než 16 milionů. I případné druhé hlasování, jehož uspořádání vláda i většina poslanců odmítá, by podle aktuálních průzkumů dopadlo těsně, ačkoli poměr hlasů se kloní spíše proti opuštění unie.

Výzva ke zrušení brexitu zatím v popularitě nepřekonala jinou petici, kterou krátce po referendu v roce 2016 podepisovali stoupenci setrvání v EU. Více než čtyři miliony lidí se tehdy postavily za požadavek, aby Londýn vypsal nové všelidové hlasování, které by bylo platné jen v případě, že by jeden z táborů dosáhl nejméně 60 procent hlasů. Vláda jim nevyhověla.