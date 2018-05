Potvrzeno: Otec Meghan Markleové na svatbu s princem Harrym nepřijede. Kdo ji povede k oltáři?

„Můj otec se naší svatby bohužel nezúčastní,“ uvedla Markleová. „O svého otce jsem měla vždy starost a doufám, že nyní dostane prostor, který potřebuje, aby se mohl soustředit na své zdraví,“ dodala. Budoucí členka královské rodiny rovněž poděkovala „všem, kteří nám vyjádřili slova podpory“.

Zmatky kolem účasti třiasedmdesátiletého Thomase Marklea vypukly v pondělí a podle britského tisku začaly zastiňovat svatbu samou. Markle už na začátku týdne bulvárnímu serveru TMZ sdělil, že na svatbu nepřijede, protože před týdnem utrpěl infarkt a protože nechce svou dceru či královskou rodinu uvést do rozpaků po skandálu kolem svých nedávno zveřejněných fotografií. Vyšlo totiž najevo, že je nepořídil dotěrný paparazzi, ale že byly po domluvě s otcem Harryho snoubenky zinscenované. Za fotografování Markle dostal zaplaceno.

Kensingtonský palác v pondělí vydal prohlášení, ve kterém vyzval veřejnost, aby „své pochopení a respekt rozšířila v této obtížné situaci i na pana Marklea“.

V úterý pak Markle ujišťoval, že svou dceru chce k oltáři odvést a že je připraven odletět do Británie, jakmile mu to zdravotní stav dovolí a lékaři ho propustí z nemocnice. „Nesnesl bych, kdybych zmeškal jeden z největších okamžiků historie a to, že povedu svou dceru k oltáři,“ citoval ho server TMZ. Pár hodin na to ale oznámil pravý opak, a sice, že do Británie nedorazí, protože ho čeká operace srdce. Tu podstoupil ve středu.