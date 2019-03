Pozůstalí po ruských žoldácích nedostávají od státu nic. Vdova žene Kreml k odpovědnosti

Olze Markelové je 35 roků a pracuje jako učitelka, což není výtečně placený džob (takřka) nikde na světě. Natož pak v Rusku. Spolu s devítiletou dcerou Xenií obývá malý byt o jedné ložnici zhruba devět set kilometrů východně od Moskvy. Přesto se nebojácně pustila do soukromé války se samotným Kremlem. A její příběh, který zaznamenala agentura Reuters, oblétl celý svět.

Malá Xénie je sirotek po ruském žoldnéři Dmitrijovi, který před dvěma roky – konkrétně 29. ledna 2017 – padl v Sýrii. Tam prokazatelně bojoval za kremelské zájmy ve dresu tzv. Wagnerovy privátní armády. Velmi pravděpodobně proto spadal, společně s klasickými vojáky, pod velení pravidelných ruských jednotek, které na Blízkém východě operují.

INFOGRAFIKA: Ruští žoldáci ve světěautor: INFO.CZ

I Moskva totiž přišla na to, že posílat žoldnéře do nebezpečných míst má výhody stejně ekonomické jako politické. Pozůstalým po nich není třeba platit nákladné kompenzace a veřejnost neprovokují rakve s padlými. V neposlední řadě Moskva může opakovat (a také tak činí) – to ne my, ale soukromníci, které neznáme…

Problém tkví v tom, že soukromé armády jsou v Rusku v zásadě nelegální, i když existují právní kličky, kterými lze nasazení soukromníků snad obhájit. Na rozdíl (třeba) od USA, kde mají projímatelní bojovníci oficiálně slušné platy a vysoké pojistky, se ruští soukromníci ve zbrani každopádně musejí spolehnout na podporu vlastně neexistujících firem. Ty je sice najímají, v nejlepších případech však operují v šedé zóně a jejich účty i sídla jsou zřízeny v zahraničí.

Přitom tzv. Wagnerova armáda, patrně nejslavnější žoldnéřská skupina Ruska, je úzce, až organicky spojená s Kremlem. Pro něj tajně plní zahraniční mise, na kterých by se oficiální ruské výložky špatně vyjímaly. Její zaměstnanci působili i na východní Ukrajině, kde – prý na dovolené – pomáhali proruským separatistům při odtržení od Kyjeva.

K Wagnerovcům patřil rovněž Dmitrij, někdejší poddůstojník ruské armády a Xeniin otec, který Olze kdysi slíbil, že už válčit nebude. Což nakonec neudělal: i když opustil pravidelnou armádu, nechal se zlákat soukromníky. Proto se Olga s Dmitrijem ještě před jeho cestou do Sýrie rozvedla. Peníze tedy kurážná pedagožka Olga žádá pro jejich dceru. Kdyby byl Xeniin padlý otec příslušníkem regulérní armády, dostala by jednorázové odškodnění ve výši 3 milionů rublů, tedy přes milion korun. Každý měsíc by jí ale úřady posílaly ještě dalších 14 tisíc rublů, tedy bezmála pět tisíc korun. Za soukromníka Wagnerovy armády obdrží pozůstalí – alespoň podle dostupných zpráv – jednorázově (a nejvýše) 2,3 milionu korun, většinou ale méně. A tím podpora končí.

Olga se agentuře Reuters svěřila, že není v podobné situaci sama. Ruští žurnalisté i jejich kolegové ze zahraničí sestavili seznam desítek mrtvých Wagnerovců. Ukrajinský zpravodajský web news.liga.net zveřejnil jména 66 žoldnéřů i s adresami. Mnohé vdovy po soukromých bojovnících se přesto ozvat bojí: úřady jim naznačily, že jim taková publicista rozhodně není příjemná. „Chci prostě jen přimět úřady, aby uznaly, že naši manželé sloužili Rusku. Nechápu, proč to odmítají,“ dodává tvrdohlavě Olga.