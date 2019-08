Premiér na odstřel: Corbyn chystá puč proti Johnsonovi, aby zabránil divokému brexitu | info.cz

Parlamentní prázdniny ještě neskončily a na britské politické scéně už začíná být kvůli brexitu rušno. O pozdvižení se postaral lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn, který kvůli stále se stupňujícímu riziku brexitu bez dohody vyzval rebelující poslance z řad konzervativců, aby mu pomohli svrhnout jejich premiéra Borise Johnsona. Do čela prozatímního kabinetu, jehož úkolem by bylo zabránit divokému odchodu Británie z EU, by se pak postavil sám Corbyn. Přinášíme odpovědi na klíčové otázky.

Co Corbyn navrhuje?

„Referendum o členství v EU z roku 2016 nedává mandát k odchodu bez dohody. Proto se budu při nejbližší příležitosti – až si budeme jisti úspěchem – snažit nastolit hlasování o nedůvěře,“ napsal Corbyn v dopise, který ve středu zaslal šéfům opozičních stran a třem odpůrcům brexitu bez dohody z řad Konzervativní strany – jmenovitě Dominicu Grieveovi, Oliveru Letwinovi a Caroline Spelmanové – a vyzval je, aby ho v misi podpořili.

Mohlo by se zdát, že se Corbyn snaží uzurpovat si moc sám pro sebe, realita je však složitější. Předseda Labour Party v dopise zdůrazňuje, že dočasná vláda pod jeho vedením má být „přísně časově omezená“. Hlavním deklarovaným cílem je odložení odchodu Británie z EU, který je naplánován na 31. října, a co nejčasnější vyhlášení termínu nových voleb, k čemuž je nutná podpora dvou třetin britských poslanců. Pokud ji Corbyn sežene, hlavním bodem předvolební kampaně labouristů bude druhé referendum, ve kterém se Britové budou moct rozhodnout i pro možnost setrvání v Evropské unii.

Proč s plánem přichází právě teď?

Šéf labouristů dopisem reaguje na stále se stupňující tlak nového britského premiéra na odchod Británie z EU „za každou cenu“. Johnson opakovaně slíbil, že brexit 31. října proběhne, ať se děje cokoliv – tvrdí sice, že pravděpodobnost odchodu bez dohody je velmi malá a že jeho hlavním cílem je vyjednat s evropskou sedmadvacítkou novou dohodu, něco takového ale unie opakovaně vyloučila.

Johnsonovi vadí hlavně takzvaná irská pojistka, která má zabránit vzniku pevné hranice mezi britským Severním Irskem a Irskem, které zůstává členem Evropské unie. Systém, který má po brexitu zaručit zachování volného režimu na severoirské hranici, se stal hlavním důvodem, proč poslanci dohodu z pera Mayové třikrát zamítli – část politiků se totiž obává, že pojistka povede k trvalému připoutání Británie k unijním strukturám. Nový šéf Downing Street 10 proto tvrdí, že má být z dohody úplně vyškrtnuta.

Hazardování Johnsona s budoucností irské pojistky a hrozbou divokého brexitu se však opozici jeví jako velmi nebezpečné a kritikou premiéra nešetří ani vlivní členové Konzervativní strany, kteří mají z brexitu bez dohody velké obavy. Mezi nimi je i bývalý šéf státní kasy Philip Hammond, kterému s jednáním Johnsona zjevně došla trpělivost. V otevřeném dopise zveřejněném v deníku The Times Hammond píše, že se Johnsonova vyjednávací taktika mění „z tvrdé na zničující“ a že odchod z Evropské unie bez dohody by byl stejnou zradou referenda, jako kdyby k odchodu vůbec nedošlo – Britové totiž v referendu hlasovali pro odchod z unie při zachování úzkých vazeb.

Podle Hammoda má proto Johnson poslouchat parlament, který s odchodem bez dohody nesouhlasí. Právě parlament je ale nový britský premiér odhodlán obejít, aby tak brexit „za každou cenu“ prosadil. Zákonodárci se mají sejít 3. září a řada z nich se nechala slyšet, že po návratu do poslaneckých lavic udělá vše pro to, aby divokému brexitu zabránili. Johnson s poradci v čele s kontroverzním Dominicem Cummingsem proto začali zvažovat variantu, že by premiér zůstal ve funkci i v případě, že by jeho kabinet v září prohrál možné hlasování o nedůvěře.

Podle britských zvyklostí totiž předseda vlády nemá povinnost ihned rezignovat a je na něm, kdy vypíše termín předčasných voleb. Podle strategie, která se začala rýsovat v Downing Street, by tak Johnson zůstal v úřadu až do 31. října. Volby by se tedy uskutečnily až po termínu brexitu, a pokud by do konce října nebyl odchod Británie z EU znovu odložen, nebo by Londýn neratifikoval brexitovou smlouvu, došlo by na nejčernější scénář a Spojené království by z unie odešlo bez dohody.

Podobně jako Hammond se proto vyjadřuje i šéf dolní komory John Bercow, který snahu obejít parlament přerušením jeho zasedání, aby se tak cesta k brexitu Johnsonovi uvolnila, označil za „zavrženíhodnou“. Sílící odpor proti zamýšleným krokům Borise Johnsona se Corbyn nyní snaží využít k jeho svržení, podporu však vůbec nemá jistou.

Jaká je odezva opozice?

Reakce jsou různé. Například poslankyně za Zelené Caroline Lucasová výzvu labouristů hlasovat pro nedůvěru vládě přijala, trvá ale na tom, že referendum musí proběhnout ještě před parlamentními volbami. Podobně se vyjádřila poslankyně Liz Saville-Robertsová ze sociálnědemokratické nacionalistické strany Plaid Cymru a podporu plánu nevyloučil ani Ian Blackford ze Skotské národní strany, který ale dodal, že bude chtít s Corbynem co nejdříve mluvit, píše BBC.

Nicméně mnohem důležitější by pro Corbyna byla podpora liberálních demokratů, kteří mají v Dolní sněmovně 12 křesel. Ti však nadšení pro jeho plán nesdílejí – šéfka proevropských liberálů Jo Swinsonová Corbynův návrh okamžitě odmítla a označila za nesmysl. Corbyn totiž podle ní není osobností, která by dokázala třeba jen dočasně najít většinu v dolní komoře. Jak navíc Swinsonová podle serveru Politico podotýká, je velmi těžké si představit, že by jakýkoli konzervativec mohl pomoct Corbynovi umést cestu do čela vlády. Šance labouristů proto nejsou valné.

Jak reaguje Johnson?

„Tato vláda věří, že hlavní slovo mají lidé a jejich hlasy by měly být respektovány, pro Jeremyho Corbyna jsou naopak lidé sluhové a politici mohou zrušit výsledek hlasování, který se jim nelíbí,“ uvedl v reakci na Corbyna mluvčí Downing Street 10.

Podobně si už ve středu Johnson stěžoval, že výpady některých britských politiků proti strategii vlády, která se pod pohrůžkou odchodu bez dohody snaží donutit Evropskou unii k ústupkům, pozici Británie ve vyjednáváních oslabuje. „Potřebujeme, aby naši evropští přátelé přistoupili na kompromis. Čím více si ale budou myslet, že je šance, aby britský parlament brexit zablokoval, tím více budou lpět na svých pozicích,“ vysvětlil na Facebooku.

Do brexitu ale zbývá pouhých 77 dní a hra nervů, kdy se Boris Johnson snaží unijní sedmadvacítku zatlačit do kouta, se nemusí vyplatit – Británii, ani Evropské unii.