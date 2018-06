Primárním cílem je denuklearizace KLDR, musíme spolupracovat, shodli se ministři zahraničí

Šéf americké diplomacie Mike Pompeo se setkal se svou jihokorejskou kolegyní Kang Kjong-wha a japonským ministrem Taróem Kónem v Soulu. Schůzka se uskutečnila dva dny po historickém summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una.

Trump a Kim se v úterý sešli v Singapuru a dosáhli dohody, která potvrdila závazek KLDR „usilovat o úplnou denuklearizaci Korejského poloostrova“. Neposkytli ovšem žádné podrobnosti ohledně toho, kdy se Pchjongjang hodlá vzdát jaderných zbraní, anebo jak tento krok bude možné ověřit.

Americký ministr zahraničí dnes zdůraznil, že Severní Korea je skutečně odhodlána vzdát se svého jaderného arzenálu. Dodal nicméně, že tento „proces nebude snadný“.

Pompeo dorazil do Soulu již ve středu, nedlouho po svém příjezdu odpovídal na otázky novinářů. Jedna z nich zněla, zda by USA chtěly dosáhnout zásadního jaderného odzbrojení Severní Koreje během současného Trumpova prezidentského mandátu. „Ano, rozhodně,“ odpověděl tehdy Pompeo. „Doufáme, že se nám to podaří během dvou a půl roku,“ dodal.