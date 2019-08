Protesty v Hongkongu decimují tamní ekonomiku. Experti varují před důsledky pro celý svět | info.cz

Už desátý týden bouří v Hongkongu masové protesty, které se z nesouhlasu s vydáváním trestně stíhaných lidí do pevninské Číny přelily v obecné prodemokratické demonstrace. Ty však vedle svého poselství mají také neblahý dopad na ekonomiku sedmimilionového obchodního a finančního centra regionu.

Už deset týdnů decimují střety hongkongských demonstrantů s policisty tamní ekonomiku. Ochromena je doprava – jen tento týden muselo tamní letiště zrušit na tisíc letů, ale i maloobchod, turismus a stavebnictví. Akcie hongkongského indexu Hang Seng jen od počátku července odmazaly přes 600 miliard dolarů a místní luxusní obchody jako Prada či Ralph Lauren hlásí velký úbytek zákazníků. Jen málo přitom naznačuje, že bude líp. Podle údajů za druhé letošní čtvrtletí se ekonomika města mezikvartálně smrštila o tři desetiny procenta, v meziročním srovnání pak rostla jen o 0,6 procenta – nejpomaleji za posledních deset let.

Místní vláda proto tento týden oznámila soubor opatření. Ten by měl ekonomiku finančního a obchodního centra, které je zodpovědné za asi tři procenta HDP Číny, stabilizovat. Balíček stimulů obsahuje daňové úlevy, dotace pro školy či start nových veřejných projektů. Kromě toho redukuje také některé poplatky pro malé a střední podniky a snižuje nájem ve státních zařízeních. Vláda nicméně jedním dechem dodává, že i přes zavedené stimuly v hodnotě až 2,4 miliardy amerických dolarů letos očekává slabší růst. Zatímco dříve počítala s expanzí ve výši 2 až 3 procent, nově by mělo HDP stagnovat, v tom lepším případě růst o procento.

Hongkongské protesty však mají dopad nejen na město, ale na celý region, respektive na globální dění. Podle finančního experta televize CNBC Jima Cramera je efekt tamních protestů na světové trhy zásadnější, než celá americko-čínská obchodní válka. „Pokud chcete vědět, co dokáže překlopit světové trhy do recese, tak je to právě 'vypnutí' Hongkongu, jednoho z hlavních asijských finančních trhů,“ uvádí Cramer.

Kromě decimace maloobchodníků a přerušení příjmů z turismu neklidná situace odrazuje i velké investory. Agentura Bloomberg uvádí, že několik čínských společností přehodnotilo své plány na IPO (první nabídku akcií) na tamní burze. Jedna z těchto nejmenovaných společností kvůli protestům údajně přerušila přípravy na IPO v objemu až 500 milionů dolarů a přesunula ji raději do Spojených států. Podle zdrojů agentury existují minimálně další dvě společnosti, které podobný krok zvažují.

Podle Bloombergu se objem IPO na hongkongské burze od začátku letošního června propadnul v meziročním srovnání o víc než 70 procent – z 19,6 miliardy USD na 5,1 miliardy USD. „Investoři, kteří přicházejí na hongkongskou burzu, preferují stabilní prostředí – a v tomto ohledu pro ně mohou být protesty komplikací,“ říká pro INFO.CZ ekonom společnosti BHS Štěpán Křeček.

Nabídnout akcie úvěrové finanční společnosti Home Credit B. V. na hongkongské burze plánuje i česká PPF. Firma Petra Kellnera dříve uvedla, že IPO by se měla uskutečnit letos na podzim a přinést by mohla až miliardu dolarů.