Průzkum: Svoboda slova nemá mezi studenty univerzit zastání, toleranci odlišných názorů odmítají | info.cz

Méně než polovina studentů britských univerzit podporuje svobodu slova. Dvě pětiny pak souhlasí s cenzurou a zákazem pro vystupující, kteří zastávají odlišné názory. Vyplývá to z průzkumu think-tanku Policy Exchange, který zveřejnil britský deník The Times.

„Kultura konformity“ má podle výzkumu neblahý vliv na studenty nižších ročníků, kteří se bojí vyslovit nepopulární názory, aby si neublížili u svých kolegů. Policy Exchange se studentů ptal třeba na to, zda bylo v pořádku, že Univerzita v Cambridgi zrušila hostování profesorovi Jordanu Petersonovi, který zastává konzervativní názory. S rozhodnutím souhlasilo 41 procent studentů, proti jich bylo 31 procent.

Se zákazem vystoupení významné postavy feministického hnutí Germaine Greerové na Univerzitě v Cardiffu souhlasilo 44 procent studentů a 35 procent bylo proti. Greerová čelí nařčení z „transfobie“, když uvedla, že odstranění penisu z mužů ženu neudělá.

Britský think-tank se zabýval i pohledem na chystané vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Jenom čtyři z deseti zastánců brexitu by neměli problém se přihlásit ke svému názoru ve své třídě. Proti tomu devět z deseti zastánců setrvání v EU by se o svůj názor podělilo velmi rádo.

Výsledky průzkumu think-tanku Policy Exchange se v mnohém shodují s průzkumem College Poll, který před několika týdny uspořádala neziskovka Campaign for Free Speech. V něm se 55 procent studentů vyjádřilo pro potrestání spolužáků, kteří si obléknou urážlivý kostým. Zhruba 51 procent studentů si zase myslelo, že první dodatek americké ústavy, který zaručuje mimo jiné svobodu slova či náboženského vyznání, by se měl upravit, aby lépe vyhovoval požadavkům doby.