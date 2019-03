Půjde AOC do vězení? Hvězda demokratů čelí skandálu kvůli financování kampaně

Asi jen těžko najdeme mezi nejmladší generací amerických politiků výraznější osobnost než Alexandrii Ocasio-Cortezovou. Rodačka z New Yorku s portorickými kořeny v loňském roce nejprve překvapila tím, že ve stranických primárkách porazila ve volebním okrsku v Bronxu politického veterána Josepha Crowleyho a následně v samotných volbách do Sněmovny reprezentantů s přehledem zvítězila i nad republikánským protikandidátem Anthonym Pappasem, čímž se ve svých devětadvaceti letech stala historicky nejmladší kongresmankou.

Od složení přísahy začátkem letošního roku prakticky není dne, kdy by o ní nebylo slyšet. Bohužel pro ni je to ale momentálně hlavně kvůli jejímu prvnímu většímu politickému skandálu.

Od samého počátku se Ocasio-Cortezová prezentovala jako žena z lidu a vymezovala se vůči tradičním politikům, za kterými stojí vlivní byznysmeni a lobbisté. V předvolební kampani odmítala velké finanční dary a naopak se chlubila tím, že valnou většinu peněz jí přispěli drobní dárci. Nicméně je to právě financování předvolební kampaně, které by se mohlo mladé kongresmance vymstít a významně poškodit nejen její image, ale i kariéru jako takovou.

Ocasio-Cortezová nyní čelí obvinění, že spolu s šéfem svého volebního štábu a momentálně jedním z nejbližších spolupracovníků a poradců Saikatem Chakrabartim dopouštěla protizákonného financování své kampaně a vyvádění finančních prostředků soukromým subjektům. Zároveň se měli snažit tyto machinace zneprůhlednit.

Kampaň Ocasio-Cortezové byla financována mimo jiné i prostřednictvím tzv. PAC (Political Action Committee). Tedy pro americké volby specifické organizace, který vybírá peníze od dárců a následně je přerozděluje mezi kandidáty, ať už ve formě peněz nebo zprostředkováním služeb, jménem Justice Democrats.V jeho vedení ale po měli po celou dobu sedět jak Alexandria Ocasio-Cortezová, tak Saikat Chakrabarti.

Dvojka od Sandersovy kampaně

Ti začali spolupracovat už v roce 2016 během prezidentské kampaně Bernieho Sanderse. O tom, že jsou od roku 2017 dvěma ze tří osob ovládajících Justice Democrats - což potvrzují i dokumenty na webových stránkách organizace - ani Ocasio-Cortezová, ani Chakrabarti a ani nikdo jiný neinformoval Federální volební komisi, která je pro financování voleb dohledovým orgánem.

Justice Democrats od dárců vybrali přes 1,8 milionu dolarů. Kromě Ocasio-Cortezové organizace přispěla i na kampaně dalších jedenácti kandidátů v primárkách Demokratické strany, ale jen Ocasio-Cortezová uspěla a pokračovala do vlastních voleb.

Hrubě překročena měla být i výše příspěvku poskytnutá kampani Ocasio-Cortezové. Zákonný limit totiž stanoví, že každá organizace typu PAC může jednomu kandidátovi poskytnout peněžní či nepeněžní plnění do výše pět tisíc dolarů. Justice Democrats ale poskytla kampani Ocasio-Cortezové jen konzultační služby za více než 41 tisíc dolarů. Překročení zákonného limitu je možné po konzultaci a povolení od Federální volební komise. K tomu ale v tomto případě nedošlo. Stejně tak nebyly nahlášeny Ocasio-Cortezové a Chakrabarti jako ovládající osoby Justice Democrats.

Saikat Chakrabarti měl zároveň přes Justice Democrats a druhou organizaci typu PAC jménem Brand New Congress vyvádět peníze do své soukromé společnosti a za pomoci další soukromé firmy, kterou vlastní, pomáhat zneprůhledňovat financování kampaně a zamezit možnosti zpětného vystopování finančních toků. Takto měl přes Chakrabartiho firmy a dvě PAC organizace projít zhruba milion dolarů. Od Brand New Congress měl peníze pobírat i přítel Alexandrie Ocasio-Cortezové, softwarový specialista Riley Roberts, který si měl přijít rovněž na nadlimitních šest tisíc dolarů za marketingové konzultace.

Pokud by se podezření potvrdila, následky jak pro Ocasio-Cortezovou, tak hlavně pro Chakrabartiho, by mohly být velmi závažné. Bývalí členové Federální volební komise se totiž v odpovědích pro server Daily Caller shodli, že za přečerpávání finančních limitů, neinformování o závažných skutečnostech týkajících se kampaně a odvádění peněz do soukromých společností hrozí jak vysoké pokuty, tak i nepodmíněný trest odnětí svobody.