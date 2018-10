Putin rozzuřil národ. Podepsal kontroverzní reformu, která Rusům posouvá odchod do důchodu

Ruský prezident Vladimir Putin dnes podle očekávání podepsal zákon o důchodové reformě, který lidem prodlužuje odchod do penze o pět let. Zákon, který v Rusku vyvolal značné napětí a způsobil propad Putinovy popularity, schválila koncem září dolní a dnes i horní komora ruského parlamentu.

Reforma poprvé za posledních téměř 100 let odsouvá hranici odchodu do důchodu pro muže na 65 a pro ženy na 60 let. Putin, který před lety podobné opatření vylučoval, zmírnil původní vládní návrh, který počítal s prodloužením důchodového věku u žen dokonce o osm let.

Přesto reforma v ruské veřejnosti vyvolala všeobecný nesouhlas. Do čela odporu se postavili ruští komunisté a nacionalisté radikála Vladimira Žirinovského, jimž protestní nálady vynesly v nedávných komunálních volbách až nečekaná vítězství v několika ruských regionech.

Ruská státem řízená média se výrazu „reforma“ úzkostlivě vyhýbají, údajně na pokyn Kremlu. Agentura TASS novelu označuje za „úpravu důchodového zákonodárství“. Podle kritiků prezidentská kancelář se schválením nepopulární reformy spěchala, aby minimalizovala nepříznivý dopad na popularitu prezidenta a vládní strany Jednotné Rusko.

Putinova oblíbenost v srpnu klesla na 62 procent proti 72 procentům v červnu, kdy vláda s návrhem přišla. V příznivějších dobách popularita hlavy státu přesahovala i 80 procent.

Průměrný důchod v Rusku letos činí 14.100 rublů (asi 4790 Kč), valná část důchodců má však penzi nižší. Podle posledních průzkumů veřejného mínění se proti důchodové reformě staví 75 procent Rusů, schvaluje ji jen kolem deseti procent dotázaných. S náběhem reformy se ale počítá postupně, proces rozpočítaný na 15 let má začít příští rok.