Rasismus měl v minulosti Čínu udržet pohromadě. Přežil ovšem až do dneška | info.cz

Černé Afričany a vůbec černochy čeká v Číně neskrývaný rasismus. Potvrzuje to i Bram Van Paesschen, autor dokumentárního filmu Jsem tady nový o životě Afričanů v čínském Kantonu, který byl promítán na festivalu Jeden svět. „Číňané jsou velmi přímí. Přímější než Evropané. Mluvil jsem s africkým studentem, který hodně cestuje, a ten říkal, že Číňané se vůči němu chovají rasisticky, mluví o něm nepěkně, čemuž rozumí, protože umí čínsky, zakrývají si nosy, když ho vidí. V New Yorku vidí v metru podobný rasismus, ale je skrytý,“ vysvětlil INFO.CZ Van Paesschen.

Číňané chápou černochy jako něco cizího a často se jich trochu bojí. Vidět je to právě v Kantonu. Ten je v Číně znám také jako „čokoládové město“ protože v něm žilo nejvíc černochů v Číně. V roce 2015 to prý bylo asi 150 tisíc Afričanů, i když odhady jsou značně nespolehlivé. Není to přitom mnoho vzhledem k tomu, že samotné město Kanton má více než 11 milionů obyvatel. Přesto jsou viditelní a u Číňanů vzbuzují iracionální obavy ze šíření nemocí jako je AIDS nebo ebola a z pašování drog a růstu kriminality.

Van Paesschen to přisuzuje určité neznalosti a nezkušenosti. „V Evropě, zejména západní, máme zkušenosti s Afrikou. Kvůli kolonialismu. V Číně je to jen historie posledních dvaceti let, kdy se tyto kultury potkaly. V době, kdy Hongkong v roce 1997 byl předán Číně, přišli Afričané. Hodně lidí, pro mnoho Číňanů to bylo strašidelné.“ Zároveň připomíná, že jde i o peníze. „Černoši jsou v Číně spojováni s chudobou a bílí s tím, že jsou bohatí, takže proti nim nejsou takové předsudky,“ říká. A uvádí příklad: „Když jsem byl v Číně a byl jsem v restauraci u stolu, rozhodně jsem měl lepší obsluhu než černoch, který seděl u vedlejšího stolu.“

Historické záznamy a fotografie ale ukazují, že v Číně existovali lidé tmavé barvy pleti už za císařství. I když šlo kromě pár černochů spíše o obyvatele Pacifiku. Podle týdeníku The Economist, který cituje Franka Diköttera, historika zabývajícího se Čínou z Hongkongské univerzity, uvádí, že rasismus se v Číně vyvinul až na konci 19. století. Pod vlivem západních myšlenek a ze západu přicházejícího sociálního Darwinismu. Vznikla tak legenda o společném předku Číňanů a některých dalších národností žijících na území Číny. Čína totiž neměla jinak bez císaře žádnou jednotící sílu. Čína neměla společné náboženství, kulturu ani jazyk. Neexistovala ani standardní (mandarínská) čínština, které by rozuměla většina obyvatel a jednotlivé dialekty čínštiny si byly vzdálené stejně jako samostatné jazyky.

Rasismus tak měl podle intelektuálů vlastně Čínu udržet pohromadě. Spojil se přitom s tradicí pohrdání nečínskými kulturami a zvláště se to projevuje vůči Afričanům. I přes to, že čínská komunistická strana se snažila a snaží vybudovat dojem, že Čína je „obětí“ západního kolonialismu stejně jako africké země a že se snaží pomoci dalším rozvojovým zemím. „Afričané se stále většinou cítí v Číně jako cizinci,“ říká van Paesschen. Ale tvrdí, že se časem situace mění a i třeba kvůli tomu, že vzniká stále více smíšených rodin, kdy si Afričan vezme Číňanku. Podle jiných cizinců, kteří pracovali v Číně, to ale není tak jisté a rasismus je tam stále široce rozšířen.