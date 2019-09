Regionální volby ukázaly, že rozdíly mezi Němci jsou největší od pádu Berlínské zdi | info.cz

ANALÝZA | Je to trochu paradox. Berlín na začátek listopadu chystá obří oslavy 30 let od pádu Berlínské zdi, ale zároveň můžeme říct, že Německo je rozdělené nejvíc za poslední tři dekády. Ukazují to výsledky regionálních voleb ve „východním“ Braniborsku a Sasku. Vládní CDU (v Sasku) a SPD (v Braniborsku) sice zvítězily, ale na paty oběma silně šlape Alternativa pro Německo (AfD), která v obou spolkových zemích získala zhruba čtvrtinu hlasů.