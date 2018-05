Rezavý vrak u Murmanska. Ruský deník popsal katastrofální stav jediné Putinovy letadlové lodě

Před dvěma lety musela být jediná ruská letadlová loď Admiral Kuzněcov kvůli souběhu hned několika vážných technických závad stažena z ostrého nasazení. Od té doby se po poněkud obstarožním plavidle slehla zem.

Ukázalo se, že letadlová loď kotví v Murmansku, kde probíhá její celková rekonstrukce. Je co opravovat. Na sociálních sítích se objevují fotografie, na nichž například osádka strojoven pózuje před mašinami obrostlými rzí. Agentura Unian říká, že ruské námořnictvo plánuje na Kuzněcovovi provést rekonstrukci radioelektronické výstroje. Klíčovým problémem je ale pohonné ústrojí lodi. To původně vzniklo pro použití na korvetách, tedy výrazně menších plavidlech. Při plavbě rychlejší než 18 uzlů musí kotle Admirala Kuzněcova pracovat ve speciálním režimu, kdy je pod zvýšeným tlakem dodáváno více paliva. Sání ale nedokáže dodávat dostatek vzduchu, takže Kuzněcov laicky, ale přesně řečeno, nadměrně kouří.

Vysoké teploty při extrémním spalování se navíc podepsaly na strukturální pevnosti celých partií lodní architektury kolem strojoven a kotelen. Celý problém by se dal jednoduše vyřešit instalací nových strojů, potíž ale je v tom, že ruský průmysl je nedokáže vyrobit a jediný možná dodavatel jsou Spojené státy. A ty Rusku žádné plynové turbíny rozhodně nedodají.

Admiral Kuzněcov by se měl podle oficiálního stanoviska ruské admirality vrátit do služby v roce 2021, do té doby se Rusko bude muset obejít bez letadlové lodi.

Oficiální místa tvrdí, že se Admiral Kuzněcov do služby vrátí za dva a půl roku, praktická zkušenost ale ukazuje, že to ve skutečnosti může být úplně jinak. Křižníku Admirál Nachimov došlo v roce 2008 jaderné palivo. Rekonstrukce splněná s jeho doplněním začala až v roce 2011 a skončit měla o rok později. Dalším termínem byl rok 2015, pak 2018 a aktuálně námořnictvo tvrdí, že by Admiral Nachimov měl do služby vstoupit v roce 2021. Torpédoborec Admiral Čabaněnko utrpěl v roce 2009 havárii strojů. Oprava začala v roce 2014, skončit měla roku 2016, ale stále není dokončená a finální termín se nepřestává posouvat.