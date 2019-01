Ruští experti přišli se senzační teorií. Nejstarší žena světa, která se dožila 122 let, byl podvod

Francouzku Jeanne Calmentovou zná celý svět jako ženu, která se roku 1997 dožila rekordních 122 let a 164 dní. Nikdo jiný se jí ani zdaleka nepřiblížil, druhý nejstarší člověk planety zemřel po svých 119. narozeninách, třetí dokonce už ve 117. Je to ale všechno pravda? Debatu na toto téma rozvířil ve Francii šéf kanadského start-upu Youthereum Genetics Yuri Deigin. Mladý ruský byznysmen a odborník na stárnutí na svém blogu tvrdí, že jde o podvod a Calmentovou nahradila po smrti její dcera.

Článek nazvaný „Obviňuji“ se opírá o dvě zjištění – prvním je nedoložená smrt Yvonne Calmentové (dcera Jeanne) narozené v roce 1898. Yvonne zemřela v pouhých 36 letech v roce 1934, její skon však potvrdila jediná svědkyně, 71letá nezaměstnaná žena, tedy ani lékař, ani jiný zdravotník.

Druhým bodem, o nějž Duigin opírá svoji teorii, je porovnání dochovaných snímků obou žen. Jak Duigin podotýká, snímků není mnoho, protože Jeanne nevysvětlitelně nařídila spálit všechny rodinné fotografie. Na sérii snímků obou žen je ale podle něj vidět, že Yvonne měla kulatější nos i postavu než její matka, kratší a silnější krk a bradu víc ustupující dozadu.

Dalšími fyzickými rozdíly mezi ušima obou žen se pak zabýval ve svém druhém textu. Týdeník Le Point k tomu podotýká, že uši se sice v průběhu stárnutí člověku mění, jejich základní tvar ale zůstává stejný.

Důvodem výše zmíněného podvodu měly být podle Duigina peníze – Jeanne Calmentová pocházela ze středostavovské rodiny a většina majetku, který s manželem měla, byla psána na ní. Ve Francii ale až do roku 2007 existoval zákon zdaňující dědictví po zemřelé družce (druhovi). Jeannin manžel by tak musel nejen zdaňovat obchodní dům, který vlastnili, ale také se o něj dělit s příbuznými, jež na něj měli stejné právo jako on.

Duigin ve svých textech vycházel z prvotního zjištění ruského vědce Nikolaje Zaka. Jejich teorie strhla na sociálních sítích bouři nesouhlasných příspěvků hovořících o ruském komplotu. Z ruských kruhů skutečně často přicházejí nejrůznější lživé a zavádějící informace, tentokrát ale s ruskými vědci souhlasí i někteří francouzští kolegové. Například podle Nicolase Brouarda, ředitele Národního instututu demografických studií, může teorii potvrdit jen exhumace obou těl a následný test DNA. „Je třeba obě těla exhumovat,“ řekl Brouard televizi BFMTV.

Francouzské úřady se zatím k případné exhumaci nevyjádřily.