Saúdská teenagerka utekla do Thajska, kde se zamkla v hotelu. Chce prý žít svobodně, což v Zálivu nelze

Zabarikádovala se v thajském hotelovém pokoji, odkud do okolního světa vysílala zoufalé vzkazy. Během víkendu zburcovala média i nevládky. Osmnáctiletá Rahaf Kunúnová se během dramatickém útěku od vlastní saúdskoarabské rodiny ocitla v Bangkoku. A odmítla se vrátit domů, do Zálivu, kde jí prý příbuzní šikanují a nutí patrně také do sňatku s nemilovaným mužem. Nevládní organizace a média nakonec dosáhly toho, že Rahaf nebude z Thajska vydána Saúdům. Rebelka dnes hotel opustila a je v péči OSN.

„Zabijí mě. Rodina mě už vyhrožovala smrtí za mnohem banálnější prohřešky,“ sdělila Rahaf agentuře Reuters z dočasného hotelového útočiště na letišti v Bangkoku. „Zveřejnila jsem svůj příběh na sociálních médiích, což mého otce doopravdy rozčílilo. Doma nemám šanci svobodně ani studovat, ani pracovat. Já ale chci být svobodná, a to při výběru školy i zaměstnání. Nenechají mě řídit auto, nemohu cestovat, já ale jsem ctižádostivá a prostě chci žít naplno,“ dodala mladá Saúdka.

Rahaf to s útěkem ze Zálivu myslí vážně. Cíleně zbořila všechny mosty vedoucí zpět. Veřejně se zřekla islámu, což její země považuje za hrdelní zločin. Na pouť do Thajska se vydala bez souhlasu mužského poručníka, kterého má bez výjimky každá saúdská poddaná. Ženám z této ropné monarchie totiž ke svobodě nestačí plnoletost. I dospělé Arabky potřebují k některým aktivitám – třeba k založení účtu, cestám, svatbě, či rozvodu – souhlas muže, zpravidla manžela, či jiného příbuzného, který je pověřen dozorem nad ní. Poručnický systém se sice v posledních letech soustavně uvolňuje, Saúdská Arábie se přesto v loňském globálním žebříčku mapujícím nerovnost pohlaví umístila na 141 místě (ze 144 sledovaných států).

Rahafina rodina – především její mužští příbuzní – se teď navíc cítí veřejným vystoupením své dcery, respektive sestry a vnučky fatálně zneuctěni. Pokud tedy saúdská teenagerka opakuje, že „nyní už nemá co ztratit“, příliš nepřehání. Sama na dokreslení rodinné atmosféry pro média uvedla, že jí příbuzní půl roku věznili v pokoji jen za svévolnou změnu účesu: ostříhala si totiž vlasy nakrátko, což lze v některých kruzích vykládat za nepatřičné, ba nemravné.

Média v souvislosti s nynějším thajským extempore připomínají příběh čtyřiadvacetileté Diny Laslúmové, která se podobně jako její krajanka Rahaf pokusila vymanit z rodinného vlivu. V dubnu roku 2017 si během přestupu na letišti v Manile pokusila zajistit azyl v Austrálii, filipínské úřady ji ale vydali příbuzným, kteří vzpouzející se dívku s pomocí bodyguardů násilím odvlekli na palubu stroje mířícího do Zálivu. Nevládní organizace se od té doby marně dotazují saúdských úřadů na další osud nešťastné Diny, po které se prý doslova slehla zem.

Zatím nejsou zcela jasné všechny detaily Rahafina útěku, rebelující dívka ale podle všeho nasedla na let do Thajska v pátek. Do Bangkoku odcestovala nikoli ze Saúdské Arábie, ale ze sousedního Kuvajtu, kde právě s rodinou pobývala. Podle některých médií chtěla v Asii pouze přestoupit na spoj do Austrálie, podle jiných zdrojů hodlala v populární turistické destinaci několik dní pobýt. Ihned po příletu do Thajska – tedy přímo na letišti – jí pracovník saúdské ambasády každopádně zabavil cestovní pas. A usiloval o její okamžitý návrat do Zálivu. Saúdské diplomaty velmi pravděpodobně o útěku dcery uvědomil Rahafin otec, který je podle posledních zpráv právě teď na cestě do Bangkoku.

Odhodlaná dívka se ale v sobotu navečer zamkla v pokoji letištního hotelu, odkud zburcovala nevládky a posléze i média. Dovnitř prý nevpustila nikoho: ani diplomaty, ba ani zaměstnance kuvajtských aerolinií, které ji hodlali nasadit do zpátečního letadla. Thajské úřady prý zkraje chtěly problém jménem Rahaf co nejrychleji smést se stolu a rebelku přimět k odletu domů. Nakonec ale Bangkok rozhodl, že arabská dívka dostane šanci. Rahaf opustila pokoj a vydala se specializované agentuře OSN.

Mladé Saúdky – stejně jako jiné obyvatelky obecně konzervativního arabského Zálivu – získávají stále častěji vzdělání na Západě. Mnohé z nich se pak po návratu domů jen těžko smiřují s postavením, které jim tradiční společnost určila.