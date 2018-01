Schůzka roku: Jižní Korea nabídla KLDR jednání, řešit budou severokorejskou účast na olympiádě

Účast Severokorejců na zimní olympiádě stále není vyloučená. Ve svém novoročním projevu to oznámil vůdce KLDR Kim Čong-un. Nyní to potvrdili také Jihokorejci, kteří se se svými sousedy sejdou 9. ledna, aby účast KLDR na hrách dořešili.

Kim Čong-un ve svém projevu poznamenal, že obě strany by se měly „urychleně sejít a projednat možnosti“. Setkání vidí jako možnost, jak vylepšit vzájemné vztahy. Jeho přání Jižní Korea vyslyšela a nabídla společné jednání hned 9. ledna tak, aby se sportovci případně stihli na únorové hry přihlásit, na což mají čas do půlky ledna.

Setkání se uskuteční ve vesnici Panmunjom v demilitarizované zóně mezi oběma zeměmi, kde sousedé tradičně vedou společné rozhovory na neutrální půdě. „Doufáme, že Jihokorejci a Severokorejci mohou sedět tváří v tvář a probrat možnou účast sportovců KLDR na hrách i další oblasti společného zájmu, které mohou vést ke zlepšení vzájemných vztahů,“ uvedl dle BBC jihokorejský ministr pro sjednocení Cho Myoung-gyon.

Zatím není jasné, kdo se společných rozhovorů zúčastní. Poslední společné rozhovory zástupců obou zemí se uskutečnily v prosinci 2015. Skončily tehdy bez výsledku a nebylo uveřejněno, co bylo předmětem jednání.

Přestože setkání může přinést zklidnění vztahů, Kim Čong-un ve svém novoročním prohlášení také ubezpečil, že celé území USA je v dostřelu severokorejských zbraní a odpalovací tlačítko má stále na svém stole.

Severokorejský vůdce stále hrozí možností útoku, proto stále panují obavy, zda raketové testy neohrozí konání her. Rada bezpečnosti OSN před Vánocemi přijala rezoluci rozšiřující sankce proti KLDR za její raketové testy. Mezi zákazy je i dovoz 90 procent rafinovaných ropných produktů. Prosincová rezoluce také rozšířila sankční seznam o 19 Severokorejců a žádá do dvou let návrat do vlasti všech občanů KLDR, kteří pracují v zahraničí a jsou zdrojem cenných deviz pro severokorejské hospodářství.