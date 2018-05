Šéf čínské diplomacie se setkal s vůdcem KLDR Kim Čong-unem

Čínský ministr zahraničí Wang I se dnes v severokorejské metropoli Pchjongjangu sešel s vůdcem KLDR Kim Čong-unem. Podle agentury Reuters to oznámila čínská diplomacie. Kim na schůzce zopakoval, že Severní Korea "zastává rozhodný postoj denuklearizace Korejského poloostrova". Čínský ministr zahraničí uvedl, že Čína podporuje ukončení války na Korejském poloostrově a rozhodnutí KLDR zaměřit se nyní na rozvoj hospodářství.

Severní a Jižní Korea se na pátečním summitu dohodly, že budou společně usilovat o to, aby ještě letos mohla být podepsána mírová dohoda, která by nahradila smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka let 1950-53. Pchjongjang a Soul také slíbily, že budou pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova.

Schůzka čínského ministra zahraničí se severokorejským vůdcem je další ze série letošních diplomatických aktivit KLDR, která v poslední době dává najevo ochotu zastavit své jaderné a raketové zkoušky a uzavřít své jaderné testovací zařízení.

Wang I je na oficiální návštěvě Severní Koreje od středy. Při setkání se svým severokorejským protějškem řekl, že Čína je připravena hrát pozitivní roli při hledání politického řešení situace na Korejském poloostrově.

"Čína plně podporuje odhodlání KLDR zbavit Korejský poloostrov jaderných zbraní," prohlásil rovněž Wang při návštěvě Pchjongjangu.

Čína je dlouhodobě nejbližším diplomatickým spojencem KLDR a jejím hlavním obchodním partnerem, ačkoli v posledních letech se vztahy obou zemí zhoršily vzhledem k rozhořčení Pekingu nad zbrojními testy Severní Koreje a čínské podpoře mezinárodních sankcí uvalovaných na KLDR.

Čína byla také první zemí, kterou vůdce KLDR Kim Čong-un ve funkci navštívil. Na návštěvě tam byl v březnu.

Čínský ministr zahraničí se rovněž v KLDR vyjádřil k chystanému summitu USA - KLDR. "Doufáme, že dialog Severní Koreje a Spojených států bude úspěšný a že dojde k významnému pokroku," podotkl.