Setkání s Kimem je připraveno, tvrdí Trump. Klidně by ho pozval i do USA

Americký prezident Donald Trump chce pozvat severokorejského vůdce Kim Čong-una do Spojených států, pokud nadcházející summit s KLDR dobře dopadne. Po dnešním jednání s japonským premiérem Šinzóem Abem v Bílém domě Trump také prohlásil, že je možné, že s Kimem 12. června v Singapuru podepíše mírovou smlouvu o oficiálním ukončení korejské války z 50. let minulého století. Konflikt dosud nebyl uzavřen mírovou smlouvou, ale jen příměřím.

"Může se to stát, můžeme smlouvu podepsat," řekl Trump s tím, že by to byla ta snadnější část cesty k normalizaci vztahů.

Americký prezident vzhledem k nynějšímu vstřícnému přístup KLDR nedávno prohlásil, že vůči Pchjongjangu nebude používat termín "maximální tlak". "Pokud po jednání s Kimem použiju frázi ´maximální tlak´, tak jednání dobře nešlo," řekl dnes s tím, že v případě špatného směřování summitu je připraven od jednacího stolu odejít.

Trump během diskuze s Abem řekl, že zatím není možné sankce proti KLDR uvolnit, takový vývoj podmiňuje konkrétními kroky ze strany Severní Koreje. Na tiskové konferenci pak ocenil pomoc Jižní Koreje a Číny, které podle něj mají na uklidnění situace na Korejském poloostrově velký podíl.

Abe řekl, že pokud se Severní Korea rozhodne vykročit správným směrem, čeká jí zářná budoucnost. Také uvedl, že Japonsko s KLDR musí přímo jednat o osudu Japonců, které KLDR unesla. Trump přislíbil Abemu, že Kimovi vysvětlí, jak je pro Tokio objasnění osudu těchto lidé důležité.

Trump také novinářům řekl, že dopis, který od Kima dostal, byl hlavně pozdravem. "Vřelý a pěkný dopis," řekl Trump.

Trump po přijetí Abeho v Bílém domě prohlásil, že americko-severokorejský summit je připraven a že na něm nepůjde jen o společné fotografování. Abe k tomu řekl, že věří, že schůzka přinese zásadní změnu pro vývoj v severovýchodní Asii. Aktivita KLDR, která prováděla pokusné jaderné výbuchy a testovala balistické střely, vytvářela v regionu napětí.