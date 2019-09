Skrytá cena energetického přechodu: používání skleníkového plynu horšího než oxid uhličitý | info.cz

V elektrotechnickém průmyslu se plyn s chemickou značkou SF6 používá jako ochrana proti zkratům a nehodám. Jeho úniky do atmosféry v roce 2017 měly ale stejný efekt, jakoby v zemích Evropské unie vjelo na silnice dalších 1,3 milionu automobilů.

Paradoxní je, že za zvýšeným používáním fluoridu sírového stojí boj proti klimatickým změnám – konkrétně jde o nezamýšlené dopady současného boomu obnovitelné energie, píše britská stanice BBC.

Levný a nehořlavý syntetický plyn SF6 je bezbarvý a bez zápachu. Výrobci elektrických zařízení se středním nebo vysokým napětím ho používají jako izolaci, například u turbín větrných elektráren. Ty mají sice přinést tolik vítanou „zelenou“ energii, zároveň pak ale vypouštějí plyn, který klima otepluje 23500krát více než oxid uhličitý, proti jehož emisím mezinárodní společenství bojuje.

Pouhý jeden kilogram SF6 otepluje klima Země stejně, jako když si 24 lidí koupí zpáteční letenku z Londýna do New Yorku, píše BBC. Plyn navíc dlouho zůstává v atmosféře a klima tak otepluje dlouhých tisíc let.

Plyn pro turbíny větrných elektráren

Větší používání fluoridu sírového je spojeno s takzvaným energetickým přechodem. Zatímco dříve dodávaly elektřinu milionům lidí velké uhelné elektrárny, nyní je postupně nahrazuje mix zdrojů, tedy energie získávaná z větru, slunce nebo plynu.

Tím je potřeba vyrábět mnohem více elektrických zařízení připojených k síti, které potřebují ochranu proti zkratům, a tedy i nebezpečný SF6. „Obnovitelné projekty se stávají většími a většími a my jsme to museli používat, zvláště ve větrných turbínách,“ citoval server Costase Pirousise z firmy Scottish Power Renewables, která ale nově otevřela větrný park East Anglia, v němž SF6 v turbínách není.

Fluorid sírový se používá zejména ve větrných turbínách umístěných na moři: „Bylo to lety prověřené, víme, jak to funguje, výsledek je velice splehlivý a nízkoúdržbový,“ pochvaloval si Pirgousis.

Jen ve Velké Británii se nyní na různých elektrických zařízeních používá asi milion tun SF6. Podle studie Univerzity v Cardiffu se množství plynu v rozvodné síti ročně zvyšuje o 30 až 40 tun.

V celé Evropské unii pak emise fluoridu sírového činí 6,73 tun ročně, což v roce 2017 znamenalo více než osmiprocentní nárůst. Vědci z Bristolské Univerzity pak hovoří o tom, že koncentrace SF6 v atmosféře rostou po celá dvě desetiletí.

Hladiny SF se za 20 let zdvojnásobily

„Hladiny SF6 výrazně vzrostly a koncentrace plynu v atmosféře se za poslední dvě dekády téměř zdvojnásobily,“ řekl badatel Matt Rigby. Navíc se odhaduje, že by se do roku 2030 měly zvýšit o dalších 75 procent. Syntetický plyn navíc v přírodě nezankne, lidé ho budou muset zničit a v zařízeních nahradit.

Plyn se dostává do atmosféry především díky únikům. Podle firmy Eaton, jež vyrábí elektrická zařízení bez použití fluoridu sírového, unikne během životního cyklu rozvaděčů napětí asi 15 procent použitého plynu. Zatímco rozvojové země musejí o množství používaného plynu SF6 informovat OSN, rozvinutých států se tato povinnost netýká. Vědci přitom tvrdí, že množství plynu v atmosféře v těchto zemích je desetkrát větší, než deklarují.

Evropská komise se už před pěti lety snažila řadu syntetických plynů, které se používají i při výrobě klimatizací nebo chladících zařízení, zakázat, narazila ale na tvrdý odpor průmyslu. „Lobby elektrotechnického průmyslu bylo příliš silné, museli jsme to vzdát,“ přiznal nizozemský europoslanec Bas Eickhout.

V příštím roce se Evropská unie chystá opět na používání fluoridu sírového podívat a zjistit, zda má alternativy. Ani ti nejoptimističtější experti si ale nemyslí, že by bylo možné plyn zakázat dříve než v roce 2025.

Zatímco pro zařízení s vysokým napětím příliš náhradních řešení neexistuje, u těch se středním je možné SF6 poměrně snadno nahradit. Podle Louise Shaffera z firmy Eaton to ani tak není o penězích: „Je to spíše o tom, že taková změna stojí nějaké úsilí, a když ji dělat nemusíte, neděláte ji.“