Smlouva mezi EU a Tureckem, která měla zastavit proud migrantů, nefunguje dobře, přiznala Merkelová

Dohoda mezi EU a Tureckem z roku 2016, která měla zarazit tok migrantů, nefunguje, jak by měla. Řekla to dnes na závěr své dvoudenní návštěvy Řecka německá kancléřka Angela Merkelová. Kritizovala také Atény za to, že nedostatečně deportují migranty. Informovala o tom agentura Reuters.

Brusel dohodu s Ankarou uzavřel ve snaze zastavit migrační tok přes Turecko a Řecko, který od roku 2015 vyústil v příchod více než milionu lidí do Evropy, většinou do Německa.

Migrant, který se do Řecka dostane z Turecka a nesplňuje podmínky udělení azylu, má být podle dohody vrácen zpět do Turecka. Za každého Syřana vráceného z řeckých ostrovů do Turecka má být jeden Syřan přesídlen do EU, napsala o dohodě agentura Reuters.

„Bohužel to nefunguje, jak by mělo,“ reagovala Merkelová na otázky studentů německé školy v Aténách. „A z toho důvodu se vyhrotila situace na řeckých ostrovech,“ dodala.

Například v táboře Moria na ostrově Lesbos nyní žije asi 5700 lidí včetně 1800 dětí, i když kapacitu má jen pro 3100 stálých obyvatel. Na 2700 lidí i v chladném počasí musí přebývat ve stanech.

„Řecký právní systém je velmi komplikovaný a posílání zpět (migrantů do Turecka) jaksi nefunguje,“ řekla německá kancléřka studentům. „Každý ví, že jakmile je člověk na řeckém ostrově, může se dostat na pevninu, a jakmile je na pevnině, může se nějak dostat do Německa, Švédska, Rakouska nebo jinam, takže tím podporujeme nelegální migraci,“ dodala.

Ve čtvrtek toto téma Merkelová probrala s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem.

„Je také mnoho Iráčanů, Afghánců a celá řada dalších, na něž dohoda nepamatuje. To by měla Evropa vyřešit,“ uvedla Merkelová před studenty.