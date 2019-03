Šokující drama o sexuálním zneužívání dětí v církvi může do kin. Duchovní prohráli bitvu u soudu

Když minulý týden diskutoval s diváky na předpremiéře svého filmu Díky bohu v lyonském kině Komedie, po tvářích se mu kutálely slzy.

Ani po víkendovém zisku Velké ceny poroty na berlínském filmovém festivalu ale režisér François Ozon nevěděl, kdy bude moci svůj snímek o sexuálním zneužívání dětí v katolické církvi promítat ve francouzských kinech. Konečný verdikt vyřkl až v pondělí v poledne pařížský soud – film o největším pedofilním skandálu v zemi může jít do kin 20. února, jak si producenti naplánovali.

Ctěte presumpci neviny, žádají advokáti

Více než dvouhodinové drama Díky bohu se inspirovalo případem kněze Bernarda Preynata, který v osmdesátých a devadesátých letech minulého století sexuálně zneužil 80 chlapců. Aféra sice vypukla v roce 2016, soudní procesy s ní spojené ale pokračují až do současnosti. A v tom je právě problém – advokáti obviněných žádali o odložení premiéry filmu s tím, že snímek porušuje presumpci neviny jejich klientů.

„Stačí se podívat na trailer filmu, který je k vidění online, kde se otec Preynat objevuje ve druhé nebo třetí vteřině a během první minuty je 13krát citovaný nebo zobrazený,“ argumentoval knězův advokát Emmanuel Mercinier. „Je prezentovaný jako viník činů, za které je trestně stíhán,“ citovala právníka agentura AFP. Mercinier tvrdí, že presumpce neviny je princip, na nějž nemá vliv ani přiznání jeho klienta, a filmaře obviňuje ze „surfování na justičních zprávách“.

Produkční společnost Mandarin Cinéma a distribuční Mars Films se ale hájí tím, že hlavním tématem snímku není Preynatův proces, ale okolnosti vzniku organizace, kterou si založili bývalí skauti a zároveň oběti sexuálního zneužívání.

Kardinál Barbarin proti pedofilovi nezasáhl

Film zachycuje, jak se čtyřicetiletý Alexandre Guérin, jenž patřil k obětem pedofila, obrátí na kardinála Barbarina s požadavkem, aby zakročil. Ten ale nereaguje a Guérin je tak nucen podat na kněze trestní oznámení. Rychle se pak ukáže, Preynat zneužil chlapců mnohem více a trojice dalších obětí založí organizaci, pomocí níž tlačí na církev i vyšetřování. Přesto mohl kněz působit u dětí až do roku 2015.

Kromě Preynatovy obhajoby vystoupili s požadavkem na odložení premiéry filmu i právníci Régine Maireové, bývalé členky lyonské diecéze a blízké spolupracovnice tamního arcibiskupa Philippa Barbarina. Tento kardinál je obviněn ze zatajování zločinů a z neposkytnutí pomoci jejich obětem.

Tvůrci filmu v tomto případě souhlasili s tím, že Maireové umožní zhlédnout film ještě dříve, než půjde do distribuce. Ženě vadilo mimo jiné to, že zatímco u obětí zvolili filmaři pseudonymy, jména svědků či obviněných nezměnili. „Bude moci zjistit, že ukážeme jen to, co skutečně udělala a řekla,“ ujistil v rozhovoru pro regionální deník la Nouvelle République Ozon.

Uznávaný režisér je přesvědčen, že při psaní scénáře nepochybil: „Při psaní jsem si pokládal otázku, zda změnit jména a místa, když jde o fikci. To, co jsem vyprávěl, ale už bylo velmi přesně popsáno v médiích. Bylo by to pokrytecké. Otec Preynat všechno přiznal a bylo by směšné nazývat Barbarina kardinálem Baratinem. Régine Maireová svědčila, mám její e-maily. Vše, co říká ve filmu, řekla i ve skutečnosti. Nic jsem si nevymýšlel,“ tvrdí.

Ozon se při přípravě filmu musel vypořádat s celou řadou obtíží. Někteří jeho tradiční partneři, jako je televize Canal+, financování snímku odmítli, natáčení pak probíhalo pod krycím jménem „Alexandre“. Interiéry kostelů kameraman snímal v Lucembursku a Belgii. V Lyonu, kde se děj odehrává, to totiž nešlo. „Bylo by třeba žádat o povolení lyonskou diecézi, tedy Barbarina,“ přiznal režisér.

Film je přesný, říkají oběti

Výše zmíněné předpremiéry se v Lyonu zúčastnily i rodiny celé řady obětí včetně tří zakladatelů organizace. „Vše je přesné do nejmenších detailů,“ řekl jeden z nich, Pierre Emmanuel. Další z obětí to potvrdila s tím, že k církvi je film laskavý.

Jedna z přítomných katoliček žádala „okamžitou reformu církve, aby se vrátila ke svým hodnotám“. „Jsem matkou jednoho vlčete, jehož život v roce 1987 zničil otec Preynat. První sexuální styk měl v sedmi letech. Po neúspěchu ve škole a sžíravých úzkostech se obrátil na psychologa a napsal dopis, v němž bylo řečeno vše. V současnosti je mu 39 let a nemá práci ani ženu.“

Ozon je přesvědčen, že samotná církev touží po změně a že by k ní jeho snímek mohl pomoci. „Mnoha obyčejným katolíkům vadí, že je jejich církev spojována s pedofilií a přejí si, aby se církevní hierarchie s tímto problémem jednou provždy vypořádala.