Spojenec, nebo odpůrce? Monsanto si ve Francii potají nechalo proklepnout novináře i politiky | info.cz

Na tajném seznamu, který si nechala vypracovat firma Monsanto, byly ministryně zdravotnictví a životního prostředí, ale i novináři deníku Le Monde, jemuž se nakonec dokument dostal do rukou. Monsanto si v něm nechalo zmapovat politické i osobní názory veřejných osobností na glyfosát, o jehož licenci se v té době rozhodovalo.

Dvě stovky jmen. Úředníci a politici, novináři, šéfové veřejných organizací, vědci. Tajný dokument, který získal francouzský deník Le Monde a televizní kanál France 2, zachycuje řádek po řádku jejich názory na glyfosát, pesticidy nebo geneticky modifikované plodiny.

Dokument unikl z lobbistické kanceláře Fleishman-Hillard, kterou si najala společnost Monsanto na obhajobu glyfosátu – látky, která je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nejspíš rakovinotvorná.

Shromažďování politických názorů bez souhlasu dotyčných zákon zakazuje

Francouzský trestní zákoník ale existenci takovéhoto dokumentu zakazuje – shromažďování osobních údajů, v nichž se objevují politické či filozofické názory osob bez jejich souhlasu, není legální. I proto se firma Fleishman-Hillard a Bayer – německý vlastník Monsanta – odmítly k dokumentu vyjádřit s tím, že ho nemohou „konkrétně identifikovat“.

Dokument pochází z konce roku 2016, tedy z doby, kdy už Mezinárodní centrum pro výzkum rakoviny označilo glyfosát, na němž je založen známý herbicid Roundup, za „pravděpodobně karcinogenní“. Zároveň ale probíhala politická bitva o to, zda Evropská unie prodlouží licenci pro prodej výrobku na dalších 15 let. Unie nakonec rozhodnutí odložila a loni schválila další používání glyfosátu, pouze ale na pět let místo původně plánovaných patnácti.

Lobbisté z Fleishman-Hillard v době sestavování dokumentu usilovali právě o prodloužení licence. Zařadili do něj mimo jiné tehdejšího ministra zemědělství Stéphala Le Folla, ministryni životního prostředí Ségolène Royalovou a ministryni zdravotnictví Marisol Touraineovou.

Kromě nich na seznamu figuruje i dnešní ministr financí Bruno Le Maire – v té době poslanec za département l’Eure, Philippe Mauguin, šéf Národního institutu pro zemědělský výzkum, nebo Xavier Bertrand, šéf regionu Haute-de-France. Lobbisté na seznam zahrnuli i stovku novinářů (mezi nimi několik redaktorů Le Mondu) a zemědělské odboráře, tedy lidi, kteří by nějakým způsobem mohli ovlivnit veřejné mínění.

Každá položka ve 200jmenném dokumentu má své hodnocení podle několika kritérií – jak moc má daný člověk blízko k nějakému tématu a je v něm pro veřejnost důvěryhodný. Lobbisté takto každého oznámkovali od jedničky do pětky, stejné hodnocení pak připravili podle toho, jaký názor má daná osoba na Monsanto – jednička znamenala silně proti, pětka pak otevřeně pro.

Spojenci a lidé vhodní k rekrutování

„To, že jsem profesně hodnocen – zda jsem důvěryhodný – mi nevadí,“ řekl Le Mondu Jean-Marc Bonmatin, specialista na pesticidy z Národního ústavu pro vědecký výzkum (CNRS). „Problém ale je, že mě hodnotí podle vztahu k Monsantu. Jako veřejná osoba bych nějakou firmu neměl soudit,“ říká. Jen pro úplnost – tomuto odborníkovi na neonikotinoidy (látky označované za vrahy včel) přisoudili lobbisté čtyřku v oblasti důvěryhodnosti a jedničku ve vztahu k Monsantu (je velmi proti).

Druhá část dokumentu věnovaná konkrétně homologaci glyfosátu obsahuje 80 jmen, která jsou barevně odlišena podle toho, zda se jedná o „spojence“, „potenciální spojence vhodné k rekrutování“, nebo strany, které je možné „vzdělávat nebo sledovat“.

Mezi spojence řadí lobbisté například Eugénii Pommaretovou, šéfku lobbistické organizace výrobců pesticidů, ale také Američany, jako je David Salmon, jenž působí na americké ambasádě v Paříži a má na starosti zemědělství.

Mezi potenciálními spojenci figuruje i jméno bývalé poradkyně prezidenta Nicolase Sarkozyho Maud Fontenoyové. „To jsou šokující metody, nikdy mě nekontaktovali,“ říká Fontenoyová s tím, že podporuje zákaz pesticidů.

Žlutě a oranžově pak lobbisté označili klíčové osoby, které je potřeba sledovat, a pokud možno s jejich názory izolovat. Sem patří například výše zmíněné ministryně Touraineová a Royalová. „Pokud jde o mě jako o občannku, vidím rudě. Když jste ale v ministerské pozici, zdá se mi to banální,“ okomentovala lobbing Touraineová.

Na dokumentu se podílela i firma Publicis

Část práce na sbírání informací svěřili lobbisté z Fleishman-Hillard také komunikační společnosti Publicis, jejíž pobočka působí i v Česku. Clément Léonarduzzi, šéf Publicis Consulting, jež se měla na dokumentu podílet, se ale bránil tím, že nastoupil až v roce 2017 a že za spolupráci si společnost vyinkasovala jen 17 800 tisíc eur, což prý dokazuje, že klíčovou redakční práci jeho podřízení nedělali.

Deník Le Monde soudí, že je pravděpodobné, že totožné dokumenty vznikaly i v dalších členských státech Evropské unie. Pobočky lobbistické firmy se nacházejí v 80 zemích světa, z toho 30 v Evropě.

„Naše agentura pro společnost Monsanto v České republice nepracuje a ani v minulosti nepracovala. O zmiňovaném projektu nemáme žádné informace," sdělil INFO.CZ Roman Pavlík, výkonný ředitel pražské pobočky společnosti Fleishman-Hillard.