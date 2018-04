Spolutvůrce novičoku promluvil. Ruská vysvětlení nedávají smysl, látku na černém trhu neseženete

Ruské vysvětlení útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru nedává smysl a odporuje vědeckým faktům. Domnívá se to spolutvůrce smrtící látky novičok, kterou pachatelé použili při neúspěšném pokusu Skripalovi zabít. Novičok podle Vladimira Ugleva nejde sehnat ani na černém trhu. Uglev poskytl rozhovor bulharské televizi bTV poté, co ho ve středu na jihu Ruska srazilo auto.

„Ruské vysvětlení toho, co se stalo, neodpovídá ostatním vysvětlením. To, co říká ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov z vědeckého hlediska jednoduše není pravda,“ komentoval v televizi Uglev, jenž byl členem vědeckého týmu, který na otravné látce typu novičok v sovětské éře pracoval v povolžském městě Šichany. „Pokud se ptáte, kdo látku vyrobil, na jeho jméno a zemi, mohly to být mé ruce,“ přiznal.

Uglev považuje za nepravděpodobné, že by si látku mohla opatřit soukromá osoba. Na černém trhu se prý novičok neprodává, jelikož jeho výroba je složitým procesem, který musí provádět profesionálové ve správných laboratorních podmínkách. „Ten, kdo útočil, byl profesionál,“ dodal Uglev.

Pochybnosti v něm nevyvolává ani uzdravení Skripalových. Přitom původně experti mluvili o tom, že vyléčit se po zásahu novičokem je prakticky nemožné, a pokud dvojici nečeká smrt, budou po zbytek života prakticky odkázaní na pomoc okolí. Nic takového se ale nestalo.

„Uzdravili se, protože dávka nebyla dostatečně velká. Mohli mít na sobě silné oblečení, mohli si po zásahu látkou umýt ruce jako každý normální člověk v průběhu dne,“ pravil Uglev s tím, že nevěří ani teoriím, že by za útokem stáli Američané či Britové. „Proč by chtěli zabít Skripala? Říká se, že by to dokázali, ale proč by útočili na dceru?“

Ugleva ve středu srazilo auto ve městě Anapa na jihu Ruska. Incident byl podle něj nehodou bez politického podtextu. V televizi popsal, že vůz se nesnažil brzdit, začal tedy utíkat a následně mu skočil na kapotu, aby nespadl pod kola. Chemik při nehodě utrpěl otřes mozku a zranění ruky a nohy. Řidič z místa nehody ujel, ale následně nabídl odškodné. „Každý se bojí, ale svůj strach musíte kontrolovat,“ dodal k nehodě Uglev.

Skripala a jeho dceru otrávil neznámý atentátník v anglickém městě Salisbury na začátku března. Oba skončili v kritickém stavu v nemocnici. Britská vláda z útoku obvinila Rusko. Evropské státy následně vyhostily desítky ruských diplomatů. Moskva se brání, že s kauzou nemá nic společného a naopak obvinila Británii, že novičok sama vyráběla. Kromě ní mohly být možným zdrojem jedu také Česko, Slovensko nebo Švédsko.