Stát je v Číně jako mafie a neodpouští. Novinář popsal sběr orgánů a střežená krematoria pro utlačované muslimy

Proč jste se začal věnovat tématu nelegálního odebírání lidských orgánů v Číně? Musel jste přece vědět, že to bude obtížný výzkum – ať už z hlediska sběru materiálů nebo jejich ověřování…

Nechtěl jsem se nejprve nelegálním transplantacím orgánů v Číně věnovat, natož o tom psát knihu. Chtěl jsem psát jen o konfliktu mezi čínskou vládou a FLK. Je to zásadní konflikt a důležitý problém, který mě zajímal. Vím o něm, protože jsem tehdy žil a pracoval v Číně. Chyběly ale spolehlivé informace, a proto jsem začal pátrat sám.

Musím ještě říct, že jsem nechtěl jen kritizovat čínskou vládu a využívat k tomu levnou rétoriku. A současně jsem ani nechtěl při analýze FLK používat nějakou lacinou definici. Nechtěl jsem mluvit jen o propagandě této skupiny.

V současné Číně nejde jen o propagandu, důležitou roli hrají také peníze

Ve své knize píšete, že v Číně existují stovky nemocnic, které provádějí nelegální transplantace a “sběr orgánů” od nedobrovolných dárců. Jak jste to zjistili?

To nebylo hned. Ve své první knize jsem se soustředil na konflikt mezi čínským státem a FLK. Později jsem narazil na téma nelegálních transplatací a sběru orgánů, což se později stalo hlavním tématem mé knihy. Ve skutečnosti jsem bojoval s první kapitolou, a tak jsem šel na rozhovor s ujgurským lékařem. Jeho příběh mi dal odpovědi, ale i otázky k dalšímu zkoumání a pátrání. O dva roky později jsem pak dokončil shromažďování informací o těchto nelegálních transplantacích.

Jak těžké bylo získat tyto informace a hlavně dokázat, že jsou pravdivé?

Nebylo to tak těžké, jak by si někteří mohli myslet. Jeden velký problém ale byl, že jsem nechtěl ohrozit životy dalších lidí. Jednou jsem měl telefonický rozhovor se stěžejním svědkem ze Sunjatsenovy nemocnice v Šanghaji, měl opravdu důležité informace. Po našem rozhovoru zmizel. Byl pryč. Hned ten večer zmizel. Měl rodinu a děti. Uvědomil jsem si, že to takhle nemůžu dělat. Začal jsem hledal způsoby, jak získat informace, ale nikoho neohrozit. V cizině žije spousta čínských uprchlíků, kteří mají své příběhy. Snažil jsem se tedy oslovit je, lidi, kteří předtím nikdy nemluvili o svých zkušenostech. A se mnou překvapivě mluvili a svá svědectví mi vydali.

Jedním z vašich důležitých zdrojů informací byl i doktor Tohti, ujgurský lékař, který se sám podílel na nelegálních transplantacích. Dělala jsem s ním také rozhovor. Myslíte si, že tito svědci – ať už čínští Chanové nebo ujgurští lékaři jako Tohti – mají svědomí?

Ano, věděli, co dělají. Zajímavé je, že s doktorem Tohtim jsem jako první mluvil já. Nikdy předtím nikomu nic neřekl. Pak začal svých činů litovat. Není to přece robot. Říká, že byl slabý, aby se proti takové práci postavil. Když mi poprvé vyprávěl svůj příběh, bylo to přiznání. Svěřoval se mi, že se nemohl podívat do tváře muži, kterého zaživa „operoval“. Říkal, že se cítil a pořád cítí jako zabiják… Chápete to? Jako zabiják… pro něj to musí být stále velmi traumatické.

Mluvit o nelegálních transplantacích je pro některé lékaře osvobozující zpovědí

Co je ale Váš cíl – chcete, aby se čínská vláda za tato zvěrstva omluvila?

Samozřejmě. Ale omluvit by se měla hlavně čínským občanům, ne nám. Ospravedlnit se musí čínská vláda hlavně obětem a jejich rodinám. A pomoci jim. V opačném případě se země nikdy nestane demokracií – s těmito zločiny, které se snaží tajit. Každých deset, dvacet a pět let se v Číně stane zločin proti lidskosti – Kulturní revoluce, Velký skok vpřed, masakr na Tchien-an-men nebo úder proti Fa-lun Kungu. Neuvěřitelné. Je to cyklický proces, který udržuje Stranu u moci. Vláda dává všem najevo, jakou má moc. Jen udržuje své lidi ve strachu.

Jak důležitým finančním příjmem je nelegální transplantace pro čínský stát?

Nevím přesně. Snažíme se o tom hodně debatovat – já i další vědci. Je to podle odhadů 8 nebo 9 miliard USD. Vojenské nemocnice jsou pro veřejnost nepřístupné, a to právě kvůli těmto tajným transplantacím, k nimž se využívají Tibeťané, praktikující z FLK a Ujguři. A je toho víc… Stát v ČLR pracuje jako mafie – jen má lepší strukturu, je organizovanější a neodpouští.

Ujgurové, další zdroj orgánů

Proč se nyní čínský stát zaměřuje na Ujgury? Je to strategie prezidenta Si Ťin-pchinga?

U Si Ťin-pchinga nevidím žádné zřetelné změny. Při sběru orgánů jde totiž stále o stejný postup. K malým změnám došlo před olympijskými hrami v roce 2008 – kdy se čínské úřady chovaly dle pravidel a na několik měsíců celý „obchod“ pozastavily. V roce 2015 pak čínská vláda slíbila, že přestane s transplantacemi orgánů od vězňů, ale nic se nezměnilo. Počet operací byl stejný. Peking to vysvětloval tím, že bylo jednoduše více legálních transplantací než těch nelegálních. Je ale zjištěno, že je ročně asi jen 7 000 dobrovolných dárců. Když se podíváme na data z Číny – ročně tam provedou 60 000 transplantací. Odkud tedy pochází zbytek orgánů? Z jiných zdrojů…

A co se týče Ujgurů. Počet členů Fa-lun Kungu v zemi klesá, takže se [vláda] nyní zaměřuje na ujgurskou populaci. Všichni nedávno měli povinné krevní testy a byla testována jejich DNA. Potvrdila to i organizace Amnesty International. Pro čínské vůdce jsou Ujgurové pokusní králíci. 7 milionů lidí už prošlo důkladnými testy a my víme, že 1-1,5 milionu většinou ujgurských mužů je nyní v „převýchovných” táborech (10 % populace Urumči, 10 % obyvatel Kašgaru, 40 % z Chotanu).

Jaké máte další důkazy?

S novinářem z Radio Free Asia jsme zjistili, že v Sin-ťiangu se staví 9 nových, velkých krematorií – první, v blízkosti Urumči, je již hotové. Jeho správa nabírá 50 mužů k ochrance. Proč potřebují tolik strážců pro krematorium? Vybavení zařízuje jedna holandská společnost…

Co proti tomu můžeme udělat? Neměli bychom asi zvát čínské lékaře na sympozia a konference nebo bychom měli zrušit spolupráci na zdravotních projektech…?

Je toho více. V Česku jste už něco dokázali, byla tu výstava Body Show (v Holešovicích), teď je ale zavřená poté, co její organizátoři nemohli dokázat původ vystavovaných těl. Nejste ale jedinou zemí. Vždy je dobré se na toto téma Číny ptát. Nebo můžete prosadit něco jako Magnitského zákon, nejednat s čínskými lékaři a politiky. Zakažte jim, aby navštěvovali vaši zemi, pokud se na těchto zvěrstvech podílejí. Některá ministerstva zahraničí už o tom přemýšlí. Politikům říkám – udělejte alespoň něco málo – napište prohlášení. Jde tu o světovou katastrofu v oblasti lidských práv!

Ethan Gutmann je známý investigativní novinář a autor knihy Jatka (The Slaughter), která vyšla v září 2014. Gutmannova předchozí kniha – Ztráta nové Číny (Losing the New China, 2005) získala několik ocenění včetně „Spirit of Tiananmen“, „Nejlepší kniha roku“ v žebříčku The New York Sun a ocenění „Chan’s Journalism Award“.

Specializuje se na výzkum v oblasti kontroly čínského internetu, systému pracovních táborů a zapojení západního byznysu do plnění úkolů čínské státní bezpečnosti.

Gutmann vystudoval Cranbrook Schools, následně obor International Security Policy na Columbia University, SIPA. Teď žije v Londýně.

Text vznikl v rámci projektu Sinopsis, který mapuje dění v číně a její zájmy v zahraničí.